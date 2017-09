Martin Algus: ma pidin teatrist ära minema, et kirjutama hakata

""Mehed, meri, maa ja naised" juures on minu jaoks huvitav, et see tekitab vastakaid tuneid, olles kohati grotseksne ja samas ka õrn," ütles Martin Algus ning tõi välja, et selle vastuolu ning üllatuse juures on samas ka midagi tuttavat. "See töö on minu jaoks mingi konkreetse tunnetusega kirjutatud, mis tekib mul siis, kui ma hakkan Ingomariga koos midagi tegema."

Algus nentis, et ta tundis ühel hetkel, kuidas ta peab teatrist ära minema, et saaks ise kirjutama hakata, peab ta teatrist ära minema. "Siis tekkis üks pakkumine reklaamiagentuurist ning ma võtsin selle vastu, kuna selline töö oligi see, mida mul on vaja, et kirjutama hakata."

"Ma ei ole ka näitlemist enda jaoks päriselt ära unustanud, ma olen teinud kaasa teleprojektides, mõnes filmis ja ka teatrist äratulek ei käinud nii järsult," sõnas ta ja kinnitas, et see oli siiski väga raske. "Kui ma Peeter Tammearuga vestlesin ja ütlesin, et ma pean nüüd ära minema, siis olid mõlemal silmad märjad, see oli nagu templist lahkumine."

Ingomar Vihmar selgitas, et ta tutvus Martin Algusega Viljandi kultuuriakadeemias, kus ta oli lavakõne õppejõud. "Me klappisime juba kooli ajal ning kui ta tuli Ugalasse tööle, siis ma kutsusin ta oma garderoobi," tõdes ta ja tõi välja, et inimestena on nad siiski küllalt erinevad. "Mingi loominguline lähenemine, huumorimeel või see tunnetus, mis on eneseväljenduse juures oluline, on meil sarnane."