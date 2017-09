Nädala video: The xx - "On Hold (Jamie xx Remix)"

Väljas ladistab vihma, tuul undab, kõik lirtsub ja lärtsub, võib vist öelda, et suvi, mida väga polnudki, on selleks korraks läbi. Aga tõmmake kardinad ette, pange klapid pähe ja kuulake The xx'i viimase plaadi hittsingli "On Hold" uusversiooni. Kuus minutit täis parimaid suvemälestusi ja -tundeid.

Uus Jamie xx'i remix jäi esimest korda kõrva juba Boiler Room Reykjaviki esinemisest, kus Jamie seda ise mängis. Need külmad tehnosündid, mis tänu loo kummaliselt helgele kontekstile muutuvad täiesti äraspidiseks, on eriti nakkavad ja jäävad pähe kumisema. Aeg-ajalt kajasid need kusagil ikka veel, kuni nüüd lõpuks sai lugu avalikuks.

Hall & Oatesi sämpel, mis algversiooniski oli küllalt moonutatud, on siin veel rohkem tükkideks lõigatud, muutudes pigem rütmiinstrumendiks, vokaal kui selline pole enam tähtis.

Ka Oliveri sõnakatked on hüpnootilise tantsurütmi vahele laiali loobitud, Jamie biit kerib end sinna ümber ja ei lase neil üksikutel sõnadel väga esile tõusta, katkestades need justkui mõne millisekundi liiga vara. Sellest tekivad mikromeloodiad, mis hoiavad lugu liikuvana.

Video jätkab samade teemadega, mis on käinud kaasas kõigi plaadi "I See You" visuaalidega. Seksuaalne vabadus, peo tipphetked, päike, suvi, kokkuvõtvalt lihtsalt õnn ja rõõm, tunded, mida The xx varasematelt plaatidelt naljalt ei leidnud. Värskes videos on kõik need tunded eriti tihedalt kokku surutud, ülikiire montaaž muudab selle pildirea hüpnootiliseks ja seguneb lõpuks looga.

Seda kõike arvesse võttes on tunda, et ka The xx ise on palju elavamaks muutunud.

Olles näinud neid sel aastal kolm korda - aasta alguses Leedus, augustis Flow festivalil ja mõni päev hiljem Rock Cafes -, siis julgen väita, et iga esinemisega on nad rahvale sammukese lähemale astunud. Romy, Oliver ja Jamie väldivad igasugust staaripositsiooni, isegi nüüd, mil nad on vaikselt oma esinemisnärvist üle saanud ja seisavad laval nagu tõelised A-klassi artistid, näivad nad suhtumise ja vahetekstide poolest nagu kamp sõbralikke hipstereid, kellega pärast laivi üks õlu võtta ja juttu puhuda. Nagu head sõbrad.

Tore aasta on olnud koos The xx'iga ja värske video näitab, et nad ise on ka seda täiel rinnal nautinud. Mina ootan igatahes huviga, mida neil kolmel sõbral meile järgmiseks pakkuda on!