Paavo Järvi alustab uut hooaega oma Jaapani orkestri ees Tokyos

9. septembrist kuni 29. septembrini annab NHK (Jaapani raadio) orkester Tokyo kahes saalis nelja erineva kavaga kokku kaheksa kontserti. Need kavad on peadirigent Paavo Järvi kokku pannud Euroopa muusika varasemast ja 20. sajandi klassikast. Kuus kontsertõhtut toimuvad orkestri oma residentsis NHK Hallis, viimased kaks kontserti aga veel kuulsamas Suntory Hallis.

Septembri teisel nädalal - 9. ja 11. septembril - juhatas Eesti maestro NHK Festivali programmis orkestri hooaja avaõhtuid, Wolfgang Amadeus Mozarti ooperi "Don Giovanni" kontsertetendusi. Don Giovannina astus üles noor itaalia bariton Vito Priante (esinenud selles osas ka Londoni Kuninglikus Ooperis) ja Leporellona Ameerika bass-bariton Kyle Ketelsen, kaastegev oli Tokyo Opera Singers. Suure töökoormuse tõttu orkestrite ees dirigeerib noor Järvi viimastel aegadel ooperit harva, aga hiljuti, mais-juunis oli ta teinud just "Don Giovanniga" oma ooperidirigendidebüüdi Milano La Scalas.

Teises kavas on Dmitri Šostakovitši legendaarne Seitsmes sümfoonia C-duur op. 60 ("Leningrad"), mida mängitakse Tokyos 16. ja 17. septembril. Kolmandas kavas 22. ja 23. septembril on ainult vene muusika: Mihhail Glinka "Valss-fantaasia", Sergei Rahmaninovi Klaverikontsert nr. 4 g-moll op. 40, solistiks Denis Kožuhhin, ja Aleksandr Skrjabini Sümfoonia nr. 2 c-moll op. 29.

NHK SO neljas kava kõlab 28. ja 29. septembril Suntory Hallis ja selle on Paavo Järvi pühendanud Béla Bartókile. Ettekandele tulevad helilooja "Divertisment" keelpilliorkestrile, "Tantsusüit" ning Muusika keelpillidele, löökpillidele ja tšelestale.

Oma eelmise, teise hooaja NHK sümfooniaorkestri kunstilise juhina lõpetas Paavo Järvi nelja kontserdiga Tokyos juuni lõpust 1. juulini, mil oli kavades prantsuse ja saksa muusika. Enne seda, kevadel, oli Paavo teinud teoks tema ja orkestri esimese ühise Euroopa-reisi.

Seekordse sõidu eel Jaapanisse olid Paavol õnnelikud hetked, mil teostus ta unistus viia Eesti Festivaliorkester (EFO) esmakordselt esinema välismaale. See reis, 'Nordic Tour' augustikuu viimasel nädalal, nelja kontserdiga Läti, Soome, Taani ja Rootsi mainekatele festivalidele on saanud harukordse meediatähelepanu osaliseks.

Viimane kontsert Stockholmis Läänemere festivalil kanti otse üle televisioonis ning jäädvustati ka filmilindile. Nagu Paavo Järvil endal, on ka Eesti Festivaliorkestri manageriks Inglise kuulus agentuur HarrisonParrott. Juba on paika pandud EFO järgmine välisturnee, mis toimub 2018. aasta jaanuaris kontsertidega Brüsselis, Luxembourg'is, Zürichis, Berliinis ja Viinis, pühendusena Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

See turnee on juba nüüd ajakirjanduses tähelepanu leidnud. Nii teatab oma kirjutises tänavusest kontserdireisist ajalehes Die Presse Austria ajakirjanik Walter Weidringer, et 23. jaanuaril 2018 mängib Eesti Festivaliorkester Paavo Järvi juhatusel Viini Kontserdimajas ning kavas on Pärt, Sibelius ja Šostakovitš. Paavo Järvi suurim soov on, et Eesti nimi kõlaks maailma kultuurisõnumites aina sagedamini ja sagedamini ning ta on selle nimel juba palju korda saatnud.