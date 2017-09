Teisipäeval, 19. septembril alustab ansambel U: oma hooaega ambitsioonika kontserdiga Eesti Rahvusringhäälingu 1. stuudios sarjas „URR – U: Rahvusringhäälingus”. Kontserdi URR-16 teemaks on MIKROTONAALSUS. ERR kultuuriportaal kannab kontserdi üle.

Kogu meie muusikaõpetus ja muusikaline mõtlemine lähtuvad tugevalt klaverist ja kahe klahvi vahele jäävad noodid on laiemale kuulajaskonnale – ja tihti ka eeskujulikult haritud muusikutele – jäänud pigem marginaalseks veidruseks, imelikuks muusikaks, mis kõlab võõralt, mustalt. Kuid kui veidi süveneda, avaneb erakordselt põnev, mitmekesine ning kooskõlade suhtes palju-palju rikkalikum maailm. Juba 20. sajandi esimesest veerandist alates on paljud heliloojad tegelenud süstemaatiliselt pooltoonist väiksemate intervallide ja erinevate häälestussüteemidega. U: heidab pilgu sellesse maailma ning ettekandele tuleb vast seniolematult ülevaatlikuim, mikrotonaalsuse erinevaid tahkusid valgustav kontsert: kavas kõlab 20. sajandi esimese poole ühe vägevama pioneeri Alois Hába kuuendiktoone kasutav muusika aastast 1928, omal moel just erakordselt puhas, naturaalhelireale tuginev Ben Johnstoni muusika ümberhäälestatud klaverile, Hans-Gunter Locki teos spetsiaalsetele Bohlen-Pierce häälestussüsteemis toimivatele pillidele, mikrotonaalsus spektraalmuusika kontekstis (Tristan Murail) ning väikesed intervallid kui uute heliliste fenomenide tekitajad (Arash Yazdani).

URR-16: Mikrotonaalsus

T 19.09 kell 19:00

ERR 1. Stuudio

Kavas:

Alois Hába (1893-1973) Kuus kompositsiooni kuuendiktoonharmooniumile Op 37 (1928). Seade flöödile, klarnetile, viiulile ja tšellole

V Adagio

VI Allegro ma non troppo

Ben Johnston (1926) Süit mikrotoon-klaverile (1978)

Hans-Gunter Lock (1974) „Sügav Ruut Nr 3” Bohlen-Pierce alt-plokkflöödile, BP-klarnetile, BP-torukelladele ja süntesaatorile (2017)

Arash Yazdani (1985) Convolutional Emergence (Konvolutsiooniline esilekerkimine) viiulile ja löökpillidele (2013)

Tristan Murail (1947) La Barque mystique (Müstiline laev) flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole ja klaverile (1993)

Ansambel U: on kujunenud Eesti uue muusika lipulaevaks. Lisaks ohtratele esinemistele Eestis on U: tutvustanud eesti muusikat aastate jooksul Saksamaal, Inglismaal, Rumeenias, USAs, Soomes, Hollandis, Leedus, Islandil, Brasiilias jm. 2016 aastal esines U: mainekal Veneetsia muusikabiennaalil. Ansambel asutati 2002 aastal Taavi Kerikmäe ning Tarmo Johannese poolt ning töötab ilma dirigendita. „URR” on ansambel U: 2013. aastal alguse saanud kontserdisari, kus U: tutvustab erinevaid olulisi teemasid nüüdismuusikas.

Kontsert toimub koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi toetusel. Kontserdist toimub otseülekanne Klassikaraadio eetris.