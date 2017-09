Ivar Murd: võiksime näha tuhamägesid kui muinasjutulist asja

Kohtla-Järve kui kaevanduslinna hiilgeaeg on ammu möödas ning sealne elanikkond on vähenenud poole võrra. Filmis jookseb paralleelset mitu erineva saatuse lugu, joonistades pildi linna olevikust ja selle võimalikust tulevikust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks lugudest on Borisist, kes vaatab, et elu jätkuks, siis on Julian, üks väike noor poiss, Maret, rahvatantsija kohtla-järvelt ja neljas lugu on linna enda lugu, et kuidas see linn on saanud selliseks nagu ta on ja milline võiks olla tema tulevik kui me vaatame tagasi tema minevikule," selgitas Murd.

Selle asemel, et näha reostatud maastikku, võiksime Murdi sõnul näha kaevanduslinnas muinasjutulist asja, mis on meil tagahoovis. "Ma arvan, et see on selline kõige tähtsam mõte, mida endaga koju viia, kui film on nähtud," rõhutas režissöör.

Film linastub täna õhtul kinos Sõprus ning filmile järgnevat vestlust saab alates kella 19-st vaadata ka ERR-i kultuuriportaali vahendusel.