PÖFFi esimene võistlusfilm on Eesti-Soome-Rootsi linateos "Igitee"

1920.-1930. aastatel saabus propagandast pimestatuna Nõukogude Liitu ligemale 10 000 valdavalt soome päritolu ameeriklast, kes uskusid siiralt tööliste paradiisi võimalikkusesse, hakates Karjalasse rajama kolhoose ja juurutama seal demokraatiat. Ühte sellisesse satub ka filmi peategelane Jussi Ketola, kellel on õnnestunud põgeneda Soome paremradikaalse, antikommunistliku Lapua liikumise omakohtu eest. Paraku muutub esiotsa uskumatuna näiv paradiis üsna pea põrguks, kui algab Stalini suurpuhastus.

Antti Tuuri samanimelisel romaanil põhinev film on valminud Soome riigi sajandaks sünnipäevaks ja PÖFFi põhivõistlusprogrammis toimub selle rahvusvaheline esilinastus. Soomes jõuab „Igitee” kinodesse 15. septembril ja Eestis 1. detsembril.

"Mulle on suur au, et PÖFF seda filmi näitab, rahvusvaheliseks esilinastuseks on see parim koht. Ma loodan väga, et nende unustatud inimeste rääkimata lugu läheb Eesti publikule korda, sest see on osa ka siinsest ajaloost," ütles Annila.

Tervikuna Virumaal üles võetud linateose kaastootjaks on Taska Film. Kunstnikutöö tegi Kalju Kivi, kostüümid kavandas Eugen Tamberg ja filmi monteeris Tambet Tasuja.

Kõrvalosades teevad kaasa Harriet, Hendrik ja Hendrik jr Toompere. NKVD ohvitseri kehastavale Lembit Ulfsakile jäi see ühtlasi viimaseks filmirolliks. Hulk eestlasi osaleb veel massistseenides.

40-aastase režissööri AJ Annila tuntuim töö on "Igavese armastuse sõdalane", Soome esimene kung fu-film, mis jõudis muuhulgas ka Hiina kinodesse. Peategelast Jussi Ketolat kehastab üks Soome hinnatumaid filminäitlejaid Tommi Korpela ("Mehe töö", "Puhastus") ja kandvas osas astub üles ka nimekas Taani näitlejanna Sidse Babett Knudsen ("Võimu kants").

Pimedate Ööde filmifestival leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini.