Allar Kaasik esitleb oma uut plaati Eesti heliloojate tšellomuusikast

Kõigepealt uuest heliplaadist. Eesti tšellomuusika parimad saavutused on mitmeti olnud seotud Allar Kaasiku missioonitundliku ja järjekindla tegevusega: hoida tähelepanu all Eesti heliloojate silmapaistvamaid teoseid selles žanris, neid tutvustada, samas tellida uut tšellomuusikat, korraldades ka selle ettekandeid.

Plaadi on välja andnud mainekas Rootsi firma BIS ja see tuli müügile 10. septembril. Allar Kaasik on pannud selle pealkirjaks "Ajatu valgus" ("Timeless Light"). Esmakordselt kõlab helikandjal vaid Eesti heliloojate tšellomuusika, ja tähelepandava loomingulise sündmusena on see üllitis pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Heliplaadil on koguni viis teost, mis on spetsiaalselt Allar Kaasikule kirjutatud ja mille salvestused on pärit viimastelt aastatelt. Uuel plaadil kõlab teos soolotšellole "Gospodi pomilui nas” Kuldar Singilt (1942 – 1995), kelle 75. sünniaastapäev möödus eile. Veel kuuleme muusikat Eesti tuntumatelt heliloojatelt, nagu Galina Grigorjeva, Tõnu Kõrvits, Erkki-Sven Tüür. Plaadikava keskseks teoseks on Arvo Pärdi tšellokontsert "Pro et contra", mis on jäädvustatud koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga Peeter Lilje dirigeerimisel. See salvestus on ajalooline rariteet selles mõttes, et on esimene plaadistus seejärel, kui Nõukogude Liidus tühistus Arvo Pärdi muusika ettekandmise mitteametlik keeld. "Ajatu valguse" plaadil esinevad koos Allar Kaasikuga Euroopa parimate kooride hulka kuuluvad Läti Riiklik Akadeemiline koor "Latvija" ja Eesti Rahvusmeeskoor ning läti organist Kristīne Adamaite, koore juhatavad Māris Sirmais ja Mikk Üleoja.

Allar Kaasiku uus tšelloplaat on erandlik selles mõttes, et teades ja esile tuues Eesti nimekate dirigentide, eeskätt Neeme Järvi õnnestunud koostööprojekte plaadifirmaga BIS, pole meil midagi sellist meenutada Eesti instrumentalistide-solistide poolelt. Plaat on täna müügil ka Püha Nikolause kirikus.

Tänane kirikukontsert Tallinnas Koplis kuulub festivali "Musica hymnis" programmi, millega tähistatakse saja aasta möödumist esimese eesti soost piiskopi Platoni (kodanikunimega Paul Kulbusch (1869 - 1914), sündinud Pärnumaal Seli vallas) pühitsemisest piiskopiametisse. Lisaks solist Allar Kaasikule kui festivali "Musica hymnis" algatajale ja kesksele tegelasele astub üles Riia õigeusu muusikat esitav kammermeeskoor Logos, keda juhatavad ülempreester Ioanne Shenrock ka esitluse läbiviijana ning Rihards Rudzītis. Muusikaõhtu pühenduslikkus on tavatu , sest kirikus laulavad küll koorid, ent instrumentalistide-solistide ülesastumisi oma kavadega toimub siin väga harva.

Riia meeskoor avab õhtu Kuldar Singi teosega Psalm 89 (90), mille seade meeskoorile on teinud Allar Kaasik. Kavas järgnevad sellele Johannes Bleive (1909 - 1991) "Keerubite laul", seade tšellole ja meeskoorile on teinud samuti Allar Kaasik, ning Viktor Jekimovski Psalm 21 (22) tšellole ja lugejale esiettekandes. Eesti muusikast kõlab järgmisena Kaljo Raidi (1921 – 2005) "Koraaliimprovisatsioon" soolotšellole, meeskoor esitab läti helilooja Georgs Pelēcise pala "Ingli hüüe" meeskoorile. Nüüd järgnevad Galina Grigorjeva oopused "In Paradisum" meeskoorile, "Palve" tšellole ja meeskoorile ning "Bog Gospod" tšellole ja meeskoorile. Ioanne Shenrock juhatab Arvo Pärdi teose "Da pacem Domine" ettekannet.

Allar Kaasik põhjendas oma aastakümneid kestnud huvi Eesti kaasaegse muusika vastu: "Musitseerimine Eestimaa kirikutes nõukogude ajal piiras olulisel määral minu esinemisvõimalusi kontserdisaalides. Paljud heliloojad avastasid aga mind kaasaegse loomingu interpreedina ning pakkusid esitamiseks oma äsjavalminud teoseid. Just nende kaudu leidsin tee uue muusika maailma. Minule on kirjutatud üle poolesaja huvitava teose, mis on avanud mulle erakordse võimaluse koostada kontsertide kavad teostest, mis on loodud meie kaasajal. See paneb mulle kohustuse seda muusikat võimalikult sagedamini mängida, sest helilooja looming on ju vaid noot noodipaberil, alles interpreet loob selle muusika reaalselt elavaks."

Festivali "Musica hymnis" eelmine tasuta kontsert leidis aset 7. septembril piiskop Platoni sünnipaiga lähistel Pärnumaal Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirikus, kus koos Allar Kaasikuga musitseerisid Peterburi Konservatooriumi Izmailovi kvartett ning Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse kloostri nunnade koor Maria Komarova juhatusel.

Esitluskontsert Tallinnas Püha Nikolause kirikus (Treiali 6) on samuti tasuta ja algab 15. septembril kell 18.