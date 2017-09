Tristan Priimäe filmisoovitused: "Imelaps", "Kättemaksu hind" ja "Treenitud tapma"

"Imelaps" ("Gifted")

Režissöör: Marc Webb

"Film räägib 7-aastasest tüdrukust, kellel avastatakse erakordsed matemaatilised võimed ja muidu ka kodukasvatuses isa on suutnud teda kasvatada keskmisest targemaks," selgitas Priimägi ja tõi välja, et kui laps koolisüsteemi sukeldub, siis hakkavad erinevad perekonnaliikmed temale õiguseid taotlema. "Võiks olla väga karikatuurne film, aga ei ole seda, ning selles peitubki võlu."

"Lapsed on tavaliselt tüütud vastikud väikesed värdjad, nagu filmis "Üksinda kodus", aga seda sellepärast, et neid ei kujutata inimestena, vaid karikatuuridena," ütles ta ja tõi välja, et "Imelapses" on kirjutatud siiski lapsele ka mingisugune karakter ja olemus. "Lapsed on ka ikkagi inimesed ja me peaksime seda meelde tuletama."

"Kättemaksu hind" ("Underverden")

Režissöör: Fenar Ahmad

"Inglise keeles on selline žanrinimetus nagu "vigilante movie" ehk kättemaksufilm, kus enamasti meeskarakter, vahel ka naine, saab suure ülekohtu osaliseks ning terve filmi sisu ongi see, kuidas ta asub kättemaksuteele," sõnas ta ja lisas, et enamasti keskmes olev tegelane kättemaksu käigus muutub ka ise.

"Tegemist on tähelepanuväärse filmiga, kuna asjade kirjeldamisega minnakse selgelt kaugemale, kui oleks maitsekas," tõdes ta ja mainis, et kohati läheb päris hulluks ära. "Film käsitleb ka islamiprobleemi omamoodi, kuna nii kurjategijad kui ka keskmes olev mees koos perekonnaga on islamid, näidates, kuidas islami integreerimine võib Taani ühiskonnas minna."

"Treenitud tapma" ("American Assassin")

Režissöör: Michael Cuesta

"See on selline film, mida vaadates väga mõelda ei tasu, sest siis jookseb kõik rappa," nentis Priimägi ja tõi välja, et peaosas olevast Dylan O'Brienist üritatakse kujundana uut Tom Cruise'i. "Tal on täpselt samad iseloomuomadused, tuulepea, kes käitub emotsioonide ajel, keerab mingi jama kokku ja kokkuvõttes lahenevad asjad ikkagi positiivselt," lisas ta ja kinnitas, et viga on selles, et ta ei ole Tom Cruise. "Ta teeb oma parima, et olla segu Maverickist, Ethan Huntist ja Jack Reacherist."

Tristan Priimägi selgitas, et "Treenitud tapma" on raamatusarja esimene osa. "Sarjas on kokku kolmteist raamatut, seega nad üritavad sellest kindlasti teha mingi asja."

"Huvitav on see, et filmis on põhivaenlaseks Iraan, mis näitab mingil määral ka Ameerika välispoliitilisi suundumusi," ütles ta ja selgitas, et alati on filmid finantsiliselt seotud Ameerika erinevate institutsioonidega.