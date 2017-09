Estonia teater tähistab 111. sünnipäeva

Sünnipäevapidu peavad estoonlased koos teatri veteranidega – keskpäeval toimub pidulik vastuvõtt valges saalis ja üheskoos vaadatakse Eesti juubelisünnipäevale pühendatud uue ooperi, Rasmus Puuri "Pilvede värvide" peaproovi.

I rõdu galeriis on avatud näitus "Rahvusooper Estonia poistekoor", mille on koostanud Alisson Kruusmaa ja Ülle Kogerman. Näitus kõneleb maailmas ainulaadse 200-liikmelise poistekoori loometeest ja annab vihje teiselegi uudisteosele, mis detsembris vaatajate ette jõuab – Andres Lemba ooper "Kastanid tulest ehk rahvusooperi poistekoori lood".

"Teatrile on väga oluline side olnu ja tuleva vahel. Meie väärtus on inimesed, kes neid seoseid loovad," ütles teatrijuht Aivar Mäe. "Nii saame igal aastal teatri sünnipäeval kokku, just 16. septembril, et üheskoos möödunut meenutada ja tulevikku vaadata. Palju õnne kõigile estoonlastele!" lisas Mäe.

Estonia teatri tegevusele pandi alus 1865. aastal, kui Tallinnas loodi laulu- ja mänguselts "Estonia". Seltsi algatusel ja baasil alustas 1906. aastal tegevust professionaalne teater Estonia, mis 1913. aastal kolis vastvalminud teatrimajja Estonia puiesteel. Aastast 1998 kannab teater nimetust rahvusooper Estonia ning tegutseb avalik-õigusliku institutsioonina vastavalt Eesti Vabariigis 1997. aastal vastu võetud rahvusooperi seadusele.