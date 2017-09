Karlova teatris avati näitus sarjast "Plat Principal / Pearoog"

Seeria Plat Principal e Pearoog esmaesitlus toimus 2016. aastal Tartu kunstimajas. Näitus koosnes maalidest ning installatsioonidest, mille peategelaseks oli koduperenaine ja erinevad road. Kunstnik ise on öelnud: "Seda näitust võib võtta kui pildilist lugu – iga teos on peatükk, on algus ja on lõpp."

Väljapanek pälvis 2016. aastal A. Vabbe preemia. Karlova teatris on seeriast üleval "Coq Au Vin" ("Kukk veinis"), "Sole Bonne Femme" ("Üks hea naine") ja "Cochon de Lait" ("Piimapõrsas").

Huupi ehk Evelin Salumaa on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli ja Tartu Ülikooli maalieriala magistrantuuri. Tema maaliseeriad lähtuvad isiklikest teemadest ning on oma laadilt naiselikud ja realistlikud. Huupi omapärane värvikäsitlus on kohati pastoosne, kohati akvarellistlik, koos figuraalsete kompositsioonidega moodustab see uuendusliku ja värske terviku. Tema näitus "Plat Principal" Kunstimajas pälvis 2016. aastal Tartu tähtsaima kunstiauhinna, Ado Vabbe nimelise preemia.