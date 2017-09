Keelesäuts. Õmblusteta ühiskonnast

Alates tänavu vabariigi aastapäeval peetud presidendi kõnest on ühiskondlikel teemadel kõneldes hakanud levima mõiste „õmblusteta ühiskond“, mis nüüd on jälle uue hooga esile kerkinud.

Nagu on sõnastanud meie president, on „õmblusteta ühiskond“ selline, kus inimesed teevad kogukondades koostööd. See on vähese korruptsiooniga ühiskond, kus väärtuste aluseks ei ole raha ja kus valitseb läbipaistvus.

Mõiste pärineb inglise keelest: seamless society tähendab sujuvalt toimivat ühiskonda. Mõistet eesti keelde otse ümber pannes tekitab kõhklusi see, et „õmblus“ tähendab kujundina ju midagi, mis peabki erinevaid osasid koos hoidma - nii nagu ühiskonnaliikmedki on liidetud uskumuste, kommete ja seaduste abil.

Samas tundub, et mõistega soovitaksegi tähistada koosolemist ja ka seda, et inimesed tegutsevad üksteise huvides. Senised mõiste selgitused vihjavad ka hoolimisele. Võib-olla võikski otsetõlkelise vaste asemel öelda „hooliv ühiskond“? Kuna „õmbluste“ all mõeldakse üleliigseid, näiteks bürokraatlikke takistusi, mis ei lase ühiskonnal sujuvalt toimida, siis võiks kaaluda ühe võimalusena ka sõnastust „sujuv ühiskond“.

