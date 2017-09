Rainer Sarneti "November" võitis Riia filmifestivalil peapreemia

17. septembril kuulutati välja Riia rahvusvahelise filmifestivali võitjad, kus peapreemia võitis Rainer Sarneti "November". Varem on "Novembrit" saatnud edu näiteks Tribeca filmifestivalil.

Lisaks peaauhinnale pälvis "November" #Youth_matters auhinna festivali noortežürii poolt ning ka Splendid Palace publikupreemia.

Rahvusvaheline žürii, kes andis filmile peapreemia, tõi välja, et tegemist on kinopärliga, mis loob visuaalselt omalaadse ning müstilise must-valge maailma, mille tragikoomiline õhustik kaotab piirid elu ja surma ning reaalse ja kujuteldava vahel.

"November" on fantaasiafilm, mis põhineb eesti mütoloogial, seal saavad kokku maagia, must huumor ja romantiline armastus. Tegevus toimub paganlikus Eesti külas, kus liiguvad ringi libahundid, katk ja vaimud. Külainimeste peamiseks mureks on, kuidas elada üle külm ja pime talv. Selle jaoks pole miski tabu. Varastatakse üksteise, saksa mõisnike, vaimude, kuradi ja Kristuse tagant. Et endal elu sees hoida, antakse hing kratile - puust ja rauast olendile, kes aitab peremehel rohkem varastada. Varastamine on muutunud ainsaks kinnisideeks ja külainimesed ise hingetuteks olenditeks, kes meenutavad üha rohkem kratte.

Loe Riia filmifestivali kohta täpsemalt siit.