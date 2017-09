Pärnu uue kunsti muuseumi jätkamist samas majas ümbritseb segadus

Esplanaadi 10 hoones asusid 1990. aastate alguseni komsomoli- ja parteikomitee. Siis andis riik maja linnale, Mark Soosaar lõi Chaplini kunstikeskuse ja sai maja tasuta rendile. Chaplinist sai hiljem Pärnu uue kunsti muuseum.

2006. aastal müüs linn hoone enampakkumisel, hoone madalam osa jäi kasutusvaldusega uue kunsti muuseumile. Rohkem kui kahe aasta eest sai hoone omanikuks Novira Capital. Renti muuseum ei maksa, kommunaalkulud tasub linn. Aasta algul sõlmitud lepingu järgi peaks muuseum 1. oktoobriks välja kolima.

Pärnu uue kunsti muuseumi juht Mark Soosaar ütles "Aktuaalsele kaamerale", et linn on öelnud üsna selgelt, et on valmis ostma muuseumiosa ehk esimese korruse sellest hoonest tagasi. "See bürooblokk võiks ju saada loomeinimeste residentsiks, nii Eesti kui Soome loomeliitude liikmeid on 400, kes on juba teatanud, et nad oleks väga huvitatud siinsest loomekodust."

Novira Capital juht Arle Mölder kinnitas, et muuseum võib esialgu jääda, maale nad majast välja tõstma ei tule. Tema hinnangul teeb Soosaar õiget asja, aga tore oleks, kui mingi lahendus leitakse. Hoone tuli neile laenu tagatisena, tulu see firmale ei too. "Eraettevõttena ei saa ka muidugi lõpmatuseni sellist olukorda hoida, kus maja raha ei teeni," tõdes ta ja tõi välja, et oleks õige, kui muuseum selles hoones jätkaks oma tegevust. "Muidugi Pärnu linn võiks üks osapool olla, kes selle ostjaks oleks."

Pärnu linn siiski hoonet ega ka selle osa osta ei soovi. Aga kui Riigi Kinnisvara maja ära ostaks ja korda teeks, toetab linn muuseumi edasi. "Iseenesest me oleme põhimõtteliselt valmis, kuna ka praegu me neid hoone kulusid kanname, selles mõttes on linn kindlasti valmis muuseumi tegevust jätkama," sõnas Pärnu abilinnapea Romek Kosenkranius.