Paide linnateatri juhina alustas tööd Harri Ausmaa

Harri Ausmaa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema töölepingusse sai kirja, et Paide teatril on nüüd projektijuht, kes hakkab seda teatrit käima tõmbama. "Alustada tuleb pisiasjadest kuni suurte asjadeni nagu visiooni väljamõtlemine," sõnas ta ja kinnitas, et tegemist saab olema kutselise ja professionaalse teatriga.

Paide linnavalitsuse ning EMTA koostööleppe kohaselt komplekteeritakse uue teatri trupp järgmisel kevadel lõpetavatest noortest näitlejatest, kes mängivad Paides ka oma diplomilavastusi.

Loodav Paide linnateater alustab tegevust 2018. aasta sügisel Paide kultuurikeskuse ruumides.