Sõnasäuts. Jõmmelgas, kreep või greip?

Keeleteadlane ja terminoloog Rein Kull lahkab sõna 1978. aasta jaanuari “Sirbi ja Vasara” artiklis “Mida peale hakata greipfruudiga?”

"Viimased aastakümned on toonud meie toidulauale mõndagi sellist, mida meil varem vähe tunti. Puuviljade hulgas on säherduseks uudiseks "greipfruut", mida mõnedki on hakanud hindama — eriti tema mõrkjat mahla kui suurepärast kokteilinestet. Paraku on puuviljal üks suur viga: tema kole karune nimi. Mida siis selle greipfruudiga ette võtta? Kirjanikud Ellen Niit ja Jaan Kross arvavad, et selle võiks ümber ristida “jõmmelgaks”. Nii on kunagised Kalifornia eestlased, kes töötasid apelisiniistandustes, nimetanud suuremat sorti apelsine, aga et siin meil uut sõna vaja ei ole, siis võiks jõmmelga nime anda apelsini suguvennale . Mõni nädal enne jõule oli kõnealuseid vilju Tallinnas päris ohtralt müügil. Olid ikka parajad jõmakad küll. Tõepoolest, jõmmelgad mis jömmelgad! Kellele esiotsa aga jõmmelgas veel liiga kentsakas tundub — muide, ega pompelmuus vähem naljakas ole —, nende jaoks on varuks veel teinegi võimalus . Sõna "greipfruut" on pärit inglise keelest. Kusjuures liitkeelendi "grapefruit" tagumine pool "fruit" tähendab inglise keeles puuvilja . Võime ilma pikemata selle järelosa ära jätta. "Greipfruudist" jääb siis alles greip. Nii et kes armastab krõbedamat jooki, see pidagu lugu jõmmelga- ehk greiblmahlast."

Sama aasta “Sirbi ja Vasara” oktoobrinumbri keeleveergudel arutletakse aga järgnevalt:

"Kas "grape-fruit" ei võiks eesti keeles olla lihtsalt "kreep", kuid käänatuna mitte seep - seebi, vaid Peep - Peebu eeskujul? Seda juhuks, kui vaimukas "jõmmelgas" siiski läbi ei lähe, olgugi, et on väga tabav, mis lubab sõnaga kindlasti harjuda. Protest "jõmmelga" pikkuse vastu ei ole õigustatud, sest nii tillukese olendi nagu sipelgas nimetus on vaid ühe tähe võrra lühem. Mis puutub sellesse, et "jõmmelgas" on peaaegu niisama pikk nagu "greipfruut", siis oluline on ju see, et ta on eestikeelne ning pealegi kõlavam ja musikaalsem originaalist. Ja selles sõnas on huumorimeelt."

Allikad: Sirp ja Vasar, nr. 4, 27 jaanuar 1978, "Sirp ja Vasar" 13. oktoober 1978.

