Arvustus. Astrid Lindgreni tervislik maailm

Astrid Lindgreni lood on paljudel lapsepõlve rõõmsaks teinud. Need näitavad, et Rootsi laps tuli eriti turvalisest keskkonnast, kus paistis päike, ema tegi pai ja last toetasid loomad. Isegi kui lapse teele juhtuvad kuriteod või kurbus, on need siiski ajutised: ka vihmasajule järgneb ju topeltvalgus – nii päiksekiired kui vikerkaar.

Ometi võib väikse lugeja suhe Lindgreni loominguga ka ambivalentseks kujuneda, mäletan seda endagi lapsepõlvest. Detektiiv Kalle Blomkvisti lood kui hea poistekas köitis poiste meeli võrdselt indiaanlase-juttudega. Samas “Pipi Pikksukka”, mis teise ja viimasena Lindgreni lugudest mulle kätte sattus, tekitas võõrastust peategelase maskuliinse naiselikkuse kontseptsiooniga. Üks poisike Nõukogude Eestis ei saa tõsiselt võtta tüdrukut, kes tõstab raskusi ja võib ühe käega poisi läbi tuuseldada. Või miks ähvardab röövlitütar Ronja kogu aeg kõiki püstolist maha lasta? Tüdrukuid oldi harjutud nägema hoopis “Väikese Tjorveni, Pootsmani ja Moosese” Malinit kujutledes:

“Krister igatahes oskas tantsida – ohoo! Mu helesinine lehvis tõepoolest, kui me seal ringi lendasime, ja mul oli nii lõbus.

“Malin,” ütles Södermani-vana mulle ühe oma väikese õllepausi ajal. “Luba mulle ühte asja! Ära iialgi vanaks saa!””

Kui poisid “Pipi” lugemise east välja kasvasid, panid nad tähele, et tüdrukud nende ümber ei ole üldse sellised nagu Pipi. Nad soovisid olla just Malini moodi, sellega püüdsid nad lihtsalt poiste ootustele vastu tulla. Propelleriga ja maailma parim Karlsson aga sattus inimkonna lendava südametunnistuse ossa. Karlsson on tegelikult kui puuk, kes kugistab ära moosi, aga toob vastutasuks kaasa rõõmsa meele.

Tundub, et Astrid Lindgreni loomingut on mõjutanud Saksa kodupoeesia: need mõnusad ja kahjutud raamatud, mis Euroopa kultuuriruumis on levinud juba romantikute aegadest ja mille kaanel on lihtsad talulapsed, lihtne talupere keset alpikanne. Tugevad perekonnad maalt, tublid hobused, koerad-kassid kellegi süles – kõike seda näitavad need teosed. Sellestki raamatust selgub, et Astridile meeldisid varases nooruses Knut Hamsun, tema positiivsed kangelased, kes murravad kõige kiuste läbi põhjatute radade, säilitades hea tuju (lk 96-97). Ainult naised on Lindgrenil feministid, ka pisike jonniv tüdruk Tjorven kamandab lapsekasvatamisest mitte huvituvat isa.

Kui Lindgreni teoste Rootsi oli nii helge nagu ABBA lugudes, siis kust tuli see praegune Rootsi, kes mõnes koolis oma lippu peidab, et mitte võõraste hordidele vastuvõetamatu näida? Riik, mis keeldub võtmast kodakondsust džihadistidelt ja kus politseil ei jätku täiskoosseisust ja ööpäevast, et autode süütamistele piir panna? Kus pagulaskeskustes lehvivad ISISe lipud ja muslimi-gängid peavad Malmö Rosengårdi linnaosas blondide tütarlaste vastu sülitamismänge? Just samasuguste linalakkade piigade nagu seda oli Malin või mõni Bullerby lastest... Või poisilik Eva-Lotta “Meisterdetektiiv Blomkvistist”...

Raamatus leiduvast “Alg-Pipi juurte” peatükist saab hästi selgeks, et lasteraamatut “väikesest tüdrukust kui sõltumatust supermanist” saab tõsiselt võtta vaid ühiskond, mille väärtushinnangud hakkavad juba käest ära minema. Siin on liigutav lugu ühest meestöölisest, kes leiti napsusena tänaval pikutamas, kõrval käepärast “Pipi Pikksukk”. Selle mehe maskuliinset autoriteeti olid riivanud Kurrunurruvutimaal valitsenud jõulised patsidega plikad. Kui aga metsa läheb mehelik autoriteet, nihkuvad paigast ka hierarhiad, sootsiumis suureneb olemise ängistus ja hirm homse ees, otsitakse tuge võõrastelt taustsüsteemidelt.

1970ndatel hakkab Rootsi maksusüsteem muutuma rängaks, kirjanik võtab ses suhtes sõna (lk 344-361). Lindgreni terav kriitika sotsiaaldemokraatliku valitsuse vastu lähtus tema enda topeltmaksustamisest, ta pidi maksma tulumaksu pluss sotsiaalmaksu, mis tõstis ta maksukoorma kokku 102%. Väikeste tagasilöökidega on Rootsi maksusüsteemi sest ajast pidevalt kärbitud, jõulised kaubamärgid on Rootsi teinud rikkaks ja edukaks. Selle riigi kõikelubav immigratsioonipoliitika aga võis tuleneda rootslaste õiglasest huvist avada oma aardekamber vaestele kolonialismi all kannatajatele. Rootsi oli justkui kohustatud, sest sõda tõi talle rikkuse: Hitler oli pidanud Nõukogude Liidus sõdima relvadega, mis muuhulgas sisaldasid (eri hinnanguil) 10–20 miljonit tonni Rootsi terast maardlaist, mida peeti Euroopa puhtaimateks.

See oli tõhus abi Rootsi terasetöösturitele, mille maksis kinni lootusetu ja lõpuks nälgiv Saksamaa. (Rääkimata ülejäänud 200 miljonist tonnist rauamaagist, mida Rootsi võis vabalt oma vajadusteks kulutada.) Kõik Rootsi ümber vaesusid ja neljakümnendatel jäi Rootsi üksi püstipäi nagu ABBA kuulus tantsiv kuninganna. Riik langes hiljem ohvriks oma vajadusele kõik rikkalt vaesele ümber kantida, Lindgren oma ajastu väljapaistva mõtlejana ütles välja olulise tõsiasja: kui tegijalt kogu teenitud tulu ära võtta, siis kasu saab see, kes midagi ei tee.