Kohalike omavalitsuste kultuuritöötajate palgatõus on küsimärgi all

Kui kultuuriministeeriumi alluvuses olevate kultuuritöötajate palgatõus on eelarves 22,5 protsenti, siis kohalike omavalitsuste alt palka saavate kultuuritöötajate töötasu tõusu suurus on veel küsimärgi all. Pärnumaal lisab segadust mitme valla liitumine Pärnu linnaga.

Paikuse vallast saab järgmisel aastal Pärnu linn. Valla kultuurispetsialist Ille Riivits rääkis AK kultuuriuudistele, et valla kultuuriinimesed on kõik praegu äraootaval seisukohal. Kas ja kui palju palgalisa tuleb, ei teata. Teada pole veel täpselt seegi, millised ametikohad säilivad.

"Meile lubati nii, et kõik allasutused jäävad alles. Meil on päevakeskus, muuseum, raamatukogu, koolid muidugi, lasteaiad – need ei kao küll kuhugi," sõnas Riivits.

Konkreetsetest palganumbritest veel rääkida ei saa, sest linnaeelarve esimene lugemine seisab alles ees. Pärnu abilinnapea Meelis Kukk ütles, et ühinemisläbirääkimistes on arvestatud kõiki eluvaldkondi.

"Oleme palgadünaamikates arvestanud mõõdukate kasvudega. Nagu ma ütlesin, et viis protsenti või veidi enam. Oleme tähelepanu pööranud riskirühmadele. Need on lasteaiaõpetajad, tegelikult on järjekorras abiõpetajad, sotsiaaltöö valdkonna töötajad ja kultuuritöötajad. Muidugi me näeme neid palkasid ja nende palkade vajakajäämisi."

Tulevase suure Pärnu linna kultuuritöötajate palganumbrid peaksid paika saama järgmise aasta esimese kvartali jooksul.

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juhatuse esimees Ago Tuuling aga rääkis, et et samalaadse töö eest peavad töötajad saama võrdse alammääraga palka, olenemata sellest, kas nende tööandja on erasektor, riik või omavalitsus.

Omavalitsuste alluvuses tegutsevaid tööandjaid esindavad palgaläbirääkimistel linnade ja maaomavalitsuste liit.

Linnade liidu büroo juht Jüri Võigemast ütles, et omavalitsuste järgmise aasta prioriteet on lasteaiaõpetajate palgatõus ning selleks on keskvalitsus eraldatud 13,5 miljonit eurot.

Kultuuritöötajate palgatõusuni jõutakse ilmselt alles pärast uute haldusüksuste kehtestamist.