Andres Maimik "Minu näoga onust": teame, millest räägime

Filmi peategelane on muusikakriitik Hugo Terasmaa, kes suhte purunedes tõmbub maakoju, saab aga ootamatult majakaaslaseks oma muusikust isa, kunagise tippmuusiku, kes tervise halvenedes on otsustanud pojalt tuge otsida, vahendavad AK kultuuriuudised.

Maimikud puudutavad filmiga teravaid sotsiaalseid murekohti nagu rahvastiku vananemine, purunenud perekonnad ja üksikvanemad. Maimiku filmidele omane huumor on katteks valusatele probleemidele.

"Väga palju on meie kultuuris inimesi, kellel on suured probleemid suhtlemisel oma vanematega, oma lastega, mis on ka pärit juba lapsepõlvest. Kuna kõik, kes me seda filmi tegime, oleme omanud üsna kompleksseid ja vastuolulisi suhteid oma vanematega, siis võime kindlalt öelda, et me teame, millest me räägime," kõneles Andres Maimik.

Filmi peaosades on Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast. Iga näitleja räägib läbi karakteri oma lugu. Maimikute uue filmi juures ongi määrav elulähedus, seda nii tegelaskujude kui ka kogu tegevustiku juures.

"Kõige dramaatilisemad hetked saavad mõjuda ainult siis, kui seal on kõrval ka mingisugune koomiline, inimlik loks," sõnas Tolk.

Andres ja Katrin Maimiku "Minu näoga onu" linastub kinodes alates eelolevast neljapäevast.