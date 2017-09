"Big Data" lavastaja: lähenen digitaalsusele läbi orgaanika

Lavastaja nimetab oma tööd loominguliseks eksperimendiks, mille ta tegi väljaspool oma tavapärast territoriaalset ja kunstilist keskkonda, et katsetada oma ideid uutes tingimustes ja uute inimestega, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Ma lähenen digitaalsusele läbi orgaanika. Sellepärast ma valisin selle sfääri, mis poeetilises võtmes võiks olla see big data, mis meid kõikjal ümbritseb," rääkis Zeff.

Lavastus on sümbioos erinevatest meediumidest, koos näitlejate ja tantsijatega on laval elav muusika, video- ja kujutava kunsti teosed.

"Ma arvan, et on põnev olla näitlejana sellise vormi sees, kus otseselt dialoogi astuda kõikide elementidega ei saa. Kui on teine näitleja vastas, siis me saame rääkida ja paindlikumad olla, aga kui on vaja tehnikat hakata muutma, siis tuleb varuda eri kannatust ja see esitab näitlejale teistsugused väljakutsed," rääkis näitleja Mirtel Pohla.

Lisaks Mirtel Pohlale teevad lavastuses kaasa näitleja Jarmo Reha ning tantsijad Marita Weinrank ja Jevgeni Grib.

"Big Data" esietendub 19. septembril Vaba Lava teatrikeskuses.