Sõnasäuts. Nohuvabohu

Eeldan, et "nohu" on tekkinud soomekeelse sõna "nuha" eeskujul.

Eesti etümoloogiasõnaraamat ütleb, et "nohu" on tõenäoliselt tuletis "nohisema" tüvest. On ka oletet, et germaani laen, ← alggermaani *snuza-, mille vaste on rootsi snor 'tatt', või ← alggermaani *χnuzan-, mille vaste on vanaislandi hnøri 'aevastus, nuuskamine, tatt’.

Ühesõnaga, üks igavene nohuvabohu.

Paar aastat tagasi Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Eesti Keele Instituudi ja Postimehe poolt korraldatud sõnavõistlusel tunnistati auhinna vääriliseks Tallinna Lilleküla gümnaasiumi 12.r klassi õpilase Carl-Caspar Kohvi pakutud sõna "nöha", mis tähendab korraga esinevat köha ja nohu. Sõna sündis õpetaja Edward Kessi eesti keele tunnis, kus tegeldi uute sõnade väljamõtlemisega.

Seega, kes külmetab, võib saada hoopis nöha.

