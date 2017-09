Kaspar Viilup: "Minu näoga onust" saaks vägeva telesarja

Viilup ütles, et "Minu näoga onu" on küllaltki ruumikas film, kuhu on jäetud palju õhku, vahendas "OP".

"Ma ütleks, et film põhinebki mingis mõttes tühjusel. /---/ See sündmustik ei omagi seal nii suurt tähtsust, vaid pigem see keskkond, need karakterid üldiselt."

Viilup lisas, et edasi arendades saaks filmist ühe vägeva telesarja.

Jurist ja antropoloog Heili Sepp rääkis, et teda puudutas ka filmi visuaalne pool.

"See, mis oli vahelduseks toodud täiesti huumorivabalt, ilma igasuguse kiiksuta, ilma igasuguse palaganita, mis andis võimaluse vahepeal neid emotsionaalseid kohti tunnetada."