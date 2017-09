Mulle armas maja. Kaupo Meiel: elurõõmu juurde käib õlu

"Minu selja taga asuv Aleksandri pubi on majas, mis esindab tüüpilist aguli puitarhitektuuri, mida on Pärnus küllalt vähe," selgitas Kaupo Meiel ja tõi välja, et see maja ehitati 1888. aastal. "Samal aasta, kui August Jakobson sai valmis "Vaeste patuste alevi" ehk 1926. aastal, rajas Andres Mathieseni vanaonu siia õllekaupluse," lisas ta ja sõnas, et nõukogude aeg rikkus aga kogu ilu ära.

"1995. aastal otsustas Andres Mathiesen teha siia kõrtsi," mainis Meiel ja selgitas, et toonasest kõrtside-baaride loomise buumist on Aleksandri kõrts ainus, mis on järjepidevalt tegutsenud ja alles jäänud. "Kunagi töölismaja, siis väike ärikene, mitmest eri rahvusest sisse pandud elanikega Nõukogude kasarmu, kolhoosipood ning siis jälle vaba ettevõtlus ja elurõõm."

"Ja elurõõmu juurde käib õlu," tõdes ta lõpetuseks.