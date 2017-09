"Koolon-live". Malle Pärn: kui inimene kaotab lootuse, siis ta sureb

"Me elame maailmas ja näeme, mis siin toimub, see kuulub ka näitleja juurde," ütles Malle Pärn ja selgitas, et ta tundis juba lavakunstikoolis õppides, et näitleja peab olema tundlik inimene. "Selle sama tundliku inimesena ma näen, et väga paljud inimesed ei ela hästi, paljudest inimestest sõidetakse üle, samuti ma näen, et poliitikas on tehtud palju vigu, ja ega ma seda kõike ise välja ei mõtle."

Pärna sõnul oleme me kõik vaimude meelevallas. "Kõik ei ole sõna-sõnalt nii, nagu räägitakse, see kõik on sümboolne," lisas ta ja kinnitas, et kogu maailm on kahe vastasvaimu mõjuväljas. "Iga inimene teeb valiku, kumba vaimu ta eelistab."

Kui muidu esitasid "Koolon-live" külalised saate peale kaks lugu - üks alguses ja teine lõpus -, siis Malle Pärn otsustas teise loo kohe otsa teha:

"Inimene ei saa lootust kaotada, kui ta lootuse kaotab, siis ta sureb," tõdes Pärn ja sõnas, et meil ei ole õigust lootust kaotada, sest meil on lapselapsed, lapselapselapsed ja nii edasi. "Ma tahan, et eestlased elaksid edasi ja et Eesti lastel oleks turvaline elu siin, ma tahan, et inimesed oleksid sõbrad."

"Facebook on nii nagu kõik asjad siin maailmas, ta võib olla positiivne või negatiivne, sõltub sellest, kuidas seda kasutada," kinnitas ta, lisades, et tema jaoks on see meeldiv nähtus. "Mu sõbrad on seal enamasti minu mõttekaaslased ja ma ei pea enam ajalehti lugema, sest ma näen, et keegi jagab mingit uudist, siis lähen ja loen seda."

Malle Pärn nentis, et enda Facebooki sõpradega ei räägi ta isiklikust elust, vaid konkreetsetest teemadest. "Mul on tekkinud ka uus kirjandusžanr nagu kommentaar, mulle vahel meeldib väga kommenteerida," sõnas ta ja kinnitas, et kommentaar peab olema terav ja lakooniline, loomulikult ka viisakas.

Vestluse lõpetuseks esitas Malle Pärn ka mõned luuletused: