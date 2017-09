Tartu ülikooli dekaan Margit Sutrop: mõtteloo loengu õppetöö toimub eesti keeles

Tartu Ülikoolis on käimas uue, mõtteloo professuuri täitmine. Vastavalt akadeemilisele traditsioonile peavad kandidaadid rahvusvahelisele ekspertide nõukogule kõigepealt prooviloengu, tehes seda inglise keeles. Emeriitprofessor Rein Veidemann leiab, et tegemist on eesti keelt kahjustava otsusega.

"Kui asi hakkab kõrgelt peale, kui me kaotame ära või jätame kõrvale võimaluse nii-öelda meta keele, filosoofia keele kasutuse eestikeelsena ja filosoofilise mõtlemise, siis see hakkab allapoole minema. Siis tekib kohe küsimus, mida gümnaasiumis teha, aga mida põhikoolis ja lõpuks ongi nii, et eesti keel on köögi keel," selgitas Veidemann.

Tartu ülikooli dekaan Margit Sutrop ütles, et ehkki prooviloeng on inglise keeles, toimub nii valitava professori avaloeng ning edasine õppetöö eesti keeles. "Tartu ülikooli valimisreglement näeb ette, et kõiki professorikandidaate hindavad rahvusvahelised eksperdid. Valmiskogusse kuuluvad inimesed, kes nii hästi eesti keelt ei mõista, et nad saaksid kandidaatide eestikeelsest loengust aru, ja seetõttu peavad kõik neli kandidaati oma loengu inglise keeles, et näidata oma võimet rahvusvahelises diskussioonis osaleda," selgitas Sutrop.

Mõtteloo professuur on esimene samm uue eestikeelse mooduli sisseviimiseks Tartu Ülikooli filosoofia õppekavasse.

"Mõtteloo professuuri puhul on suured lootused, et me saame uue professori valituks osutudes avada sellise mooduli filosoofia bakalaureuse õppekavas, mis räägiks Eesti ja Euroopa mõtteloost ja et me ühel hetkel jõuame ka magistri tasemel avada Eesti mõtteloo ja Euroopa konteksti, mis oleks just eestikeelne. On palju kära tekitanud, et filosoofia õppekava muutus inglisekeelseks, aga võib-olla inglisekeelse maailma jaoks filosoofiauurijate ettevalmistamine on ennast väga hästi õigustanud," lisas Sutrop.

Mõtteloo professuuri kandidaatide prooviloengud toimuvad järgmisel nädalal Tartu Ülikoolis.