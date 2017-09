Matsalu loodusfilmide festivali žürii liige: ampluaa on lai, aga tase kõrge

Peakorraldaja Silvia Lotmani sõnul on Matsalu loodusfilmide festivalil mitmes mõttes oluline roll. See aitab kohalikul kogukonnal hinnata enda ümber olevaid loodusväärtusi, toob eestikeelse tõlkega meie publikuni maailmatasemel loodusfilmide paremiku ja on ühtlasi oluline kokkusaamiskoht tunnustatud filmitegijatele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellel aastal me tähistame Matsalu rahvuspargi 60. juubelit. 1957 võeti Matsalu kaitse alla ja seetõttu meil ka filmide osas oleme vaadanud selle pilguga, et mis räägivad sellistest asjadest," ütles Lotman.

Matsalu loodusfilmide festivalile saadeti tänavu üle 700 filmi, millest linastub ligi sada paremat. Filmid võistlevad kahes kategoorias: "Loodus" ning "Inimene ja loodus".

"Väga erinevat tüüpi filme on. Selliseid, kus jälgitakse ühe tegelase, looma elu kulgu ja tehakse seda siis kõrvalepõigetega huvitavamaks ja on ka selliseid, mis kooslusest räägivad. Ampluaa on lai, aga tase on kõrge," tõdes Matsalu loodusfilmide festivali žürii liige Veljo Runnel.

Silvia Lotman ütles, et talle isiklikult on kõige südamelähedasemad filmid, mis räägivad sellest, kuidas lapsed või noored avastavad enda jaoks loodust nagu näiteks hispaania režissööri Andoni Canela filmis "Loodust otsides". "Kus väike poiss läbi oma silmade räägib sellest, kuidas tema loodusfotograafist isa käib mööda maailma ja pildistab loodust," kirjeldas Lotman.

Noorte jaoks on tänavune Matsalu loodusfilmide festival eriline, sest tänu Hooandja internetikeskkonnas kogutud toetusele on kõik filmid sel aastal kooliõpilastele tasuta.

Festival kestab pühapäevani.