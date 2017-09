Teet Kask Itaalia balletitrupist: nad on sündinud tantsijaks

Koostöö Balletto di Milanoga algas poolteist aastat tagasi lavastusega "Anna Karenina". Vene klassikaga Teet Kask ka jätkab, tuues itaalia tantsijatega juba novembris välja kaasajastatud versiooni Tšaikovski balletist "Luikede järv", vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selle trupi eripäraks on see, et kogu repertuaar on loodud ainult neile. Kuskilt ei ole midagi kopeeritud, laenatud või üle toodud. Tantsijad on kõik väga andekad, seal ei ole kordeballetti ja soliste, kõik tantsijad on välja valitud selle trupi jaoks. Kõik, mida luuakse, luuakse nii, et arvestatakse neid inimesi, karaktereid ja andekusi. Nad on tehniliselt väga kõrgel tasemel, nad on sündinud tantsijaks," selgitas Kask.

Teet Kase loomingut saab näha Vaba Lava teatrikeskuses, kus 19. septembril esietendus Alexandre Zeffi visuaal-poeetiline teatriinstallatsioon "Big Data", mille juures Kask on olnud osaline koreograafina.