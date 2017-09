Galerii: Londoni disaininädalal avati lõbusa peoga Eesti rändnäitus

"Disaininädala algus on eesti disainerite jaoks alanud paljutõotavalt ning juba on sõlmitud ka palju huvitavaid kontakte. Rahvusvahelistel üritustel osalemine on väga oluline meie disaineritele ning ka riigimainele," rääkis näituse kuraator Ilona Gurjanova.

Londonis tutvustatakse Eesti disaini kollektsiooni, mis koosneb kõrge kvaliteediga väikesetiraažilistest toodetest ning uutest innovatiivsetest tööstustoodetest. Näitus vastandab maa väiksust disainerite tihedusele ning saavutuste rohkusele.

Londonis on Eesti disainiväljapanekutega varemgi käigud, ent seekordne näitus on eelnenutest ülevaatlikum ning sisaldab uusi tooteid ning eksponaate.

Esindatud on ligi 60 disainerit, kelle hulgas on nii teenekaid kui ka äsja kooli lõpetanud lootustandvaid noori loomeinimesi, kes on auhindu saanud nii Eestis kui välismaal.

"Kollektsioon on põhjamaiselt karge – iseloomulik on minimalistlik stiil, naturaalsed materjalid, leidlikud lahendused ning huumor – see väljendub ka väljapaneku kujunduses, millel on nimeks "Piirideta sinine"," kommenteeris näituse kujundaja Lonodonis baseeruv konseptuaalne disainer Helen Sirp.

Varasemalt on rändnäitus esil olnud Brüsselis, Tallinnas, Viinis, Stockholmis ja Caenis. Järgmised sihtkohad on Pariis ja Berliin.

Eesti disaini ülevaatlik rändnäitus kuulub EV100 ja Eesti EL nõukogu eesistumisperiood kultuuriprogrammi.

Näitus ja Eesti Disaini Maja pop-up shop on avatud 14.-24. septembrini.