Möödub 88 aastat Edgar Valteri sünnist

1994. aastal ilmus "Pokuraamat", esimene Edgar Valteri enda kirjutatud ja joonistatud lasteraama. Neile, kel tuttav Pokumaa ja seal kasutuses olev oma pokukalender, teavad, et 21. september on ühes ka kõige vanema poku sünnipäev. See pole juhus, sest pokulugudest tuttav Puuko on Edgar Valterile enam kui sarnane, kuigi algselt kunstnik eitas seda seost. Puuko aga just see kõige vanem poku ongi. Sarnane kaabulott ja vana kuub, piip suunurgas ning ühine sünnipäeva-päev on vaid kõige silmatorkavamad sarnasused. Kõige kaalukam ja tähenduslikum ehk aga on hoopis see, et mõlemad - nii Edgar kui Puuko - olid oma olemuselt veidi eraklikud looduslapsed, kes oskasid mööda metsi ning nurmi uidates tähele panna ning üles tähendada palju sellist, mis tavasilma jaoks esmaspilgul varju jääks: vana hüljest meenutav vana känd, eri puuslikud siin-seal ja loomulikult pokud. Just pokulugudega ongi ta end Eesti lastekirjanduse ajalukku kirjutanud.

Lisaks sellele on ilmunud umbes 250 Valteri poolt illustreeritud raamatut, mille hulgas hulgaliselt teiste autorite teoseid, kelle tegelastele Edgar Valter kuju andis: naksitrallid, Sipsik, Nublu, Kunksmoor, jahikoer Ramses jpt.

2008. aastal avati Eesti lastekirjanduse keskuses Edgar Valteri galerii.

Ühe Eesti läbi aegade armastatuima ja produktiivsema karikaturisti, kunstniku ja raamatuillustraatori loominguga saab lähemalt tutvuda SIIN.