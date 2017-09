PÖFFi võistlus sai tugevat täiendust Aasiast

Üllatava vaatenurgaga kättemaksuthriller India moodi, Hitchcocki mõjutustega love noir Iraanist ja Lõuna-Korea lähiajaloo valusaid haavu avav draama on järjekordsed Pimedate Ööde filmifestivali võistlusfilmid. Siinse regiooni kõige olulisema filmifestivali alguseni on jäänud veel kaks kuud.

17. novembrist 3. detsembrini aset leidva PÖFFi põhivõistluskava värskeimate täienduste seas on neli Aasia filmi. Iraani režissööri Fereydoun Jeyrani „Lämbumine”, Lõuna-Korea režissööri Lee Ju-Hyoungi „Ekskavaator” ja Hiina režissööri Dasheng Zhengi „Bangzi meloodia” saavad PÖFFil rahvusvahelise, India režissööri Devashish Makhija „Memm” Euroopa esilinastuse.

„Nendel filmidel pole mitte ainult rahvusvahelist haaret, vaid need on väga erilised ja olulised ka oma kodumaa filmikunsti kontekstis,” ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

Lisaks täienes põhivõistluskava Itaalia režissööri Paola Randi südamliku ulmekomöödiaga „Väike Tito” ja Saksa režissööri RP Kahli unenäolise teekonnafilmiga „Mõte ekstaasist”. Ka nende puhul on tegu rahvusvahelise esilinastusega.

Juba varem oli PÖFF võistluskavva valinud Soome režissööri AJ Annila ajaloolise draama „Igitee”.

Debüütfilmide võistluskava esimesed avalikustatud linateosed on Costa Rica režissööri Cristóbal Serrá Jorquera „Leitsak pärast vihma”, Lõuna-Korea režissööri Kim Jong-woo „Kodu”, Belgia režissööri Kristof Hoornaerti „Ülestõusmine” ja Kosovo režissööri Blerta Zeqiri „Abielu”. Kahe viimase autori varasemad lühifilmid on võitnud auhindu nimekatelt festivalidelt.

Kogu põhivõistlusprogrammi avalikustab PÖFF 17. oktoobril, debüütfilmide võistlusprogrammi 24. oktoobril.

Filmidest lähemalt:

PÕHIVÕISTLUSPROGRAMM

„Lämbumine”

Khafegi, Iraan

Režissöör Fereydoun Jeyrani

Rahvusvaheline esilinastus

Iraani filmitööstus avaldab oma rohkem kui saja mängufilmiga aastas muljet. „Lämbumine” tõuseb teiste seast eredana esile. See on omapärane, Hitchcocki mõjutustega love noir. Lugu õnnetust naisest, kelle armastusevajadus on nii suur, et sunnib astuma meeleheitlikke samme. 66-aastase Fereydoun Jeyrani mitmekihiline film näitab halastamatult, kui kergesti manipuleeritav võib olla armastus. Suurepärane roll kohalikult ekraanitähelt Elnaz Shakerdoustilt.



„Ekskavaator”

Poclain, Lõuna-Korea

Režissöör Lee Ju-Hyoung

Rahvusvaheline esilinastus

Kui Lee Ju-Hyoungi nimi ei pruugi veel midagi öelda, siis Kim Ki-duki oma ütleb päris kindlasti. Tema on selle filmi stsenarist ja produtsent. Endine sõdur, kes käsutati 1980. aastal maha suruma demokraatia eest võitlevate Gwangju üliõpilaste ülestõusu, kaevab juhuslikult välja veresauna ohvrite jäänused. Aastakümneid närinud südametunnistus sunnib teda üles otsima toonastes sündmustes osalejad – käsutäitjatest -andjateni välja -, et teada saada, kas nood on samasugused murtud mehed nagu ta isegi, keda nüüdne ühiskond põlgab. See on film, mis tõstatab suuri ja olulisi küsimusi ka Ida-Euroopa ajalugu silmas pidades.



„Väike Tito”

Tito il piccolo, Itaalia

Režissöör Paola Randi

Rahvusvaheline esilinastus

Südantsoojendav taaskohtumine selle Itaalia naislavastajaga, kelle eelmine komöödia „Into Paradiso” noppis auhindu mitmelt poolt maailmast ja kuulus ka PÖFFi kavva. Nevada kõrbes tegutsev introvertne teadlane, kes üritab pärast abikaasa surma temaga kosmose kaudu ühendust võtta, peab hakkama hoolitsema oma surnud venna laste eest. Ulmekomöödiate värske hingamine, mis sisaldab 1980ndate võnkeid ja sobib vaatamiseks ka noorematele.



„Mõte ekstaasist”

A Thought of Ecstasy, Saksamaa-USA-Šveits

Režissöör RP Kahl

Rahvusvaheline esilinastus

Tõenäoliselt võistlusprogrammi kõige provokatiivsem film. Georges Bataille´st ja Jean Baudrillard´ist inspireeritud erootiliste sugemetega unenäolises psühholoogilises thrilleris ajab Frank Ameerika kõrbes oma kunagise armastuse jälgi, kaotades ennast lõpuks illusioonides ja andudes enesehävitamisele.



„Memm”

Ajji. India

Režissöör Devashish Makhija

Euroopa esilinastus

Kui ühiskonnas valitseb ebaõiglus ja ülekohus jääb karistuseta, tuleb õigusemõistmine enese kätte võtta. Vanaema võtab ette kohaliku rikkuri poja, kes vägistab tema 9-aastase lapselapse. „Vorošilovi laskuri” laadis kättemaksuthriller India moodi. Pärast Busani festivali esmakordselt Euroopas.

Treiler:



„Bangzi meloodia”

Cun xi, Hiina

Režissöör Dasheng Zheng

Rahvusvaheline esilinastus

Hiina kolkakülas lavastatakse 1980ndate algul ooperit ja valmistutakse järjekordseks maareformiks, kuigi elu mõjutab veel eelmisegi ajal juhtunud tragöödia. Tragikomöödia võtmes ajalooline draama, mille alltekst osutab ülevalt poolt pealesurutud, risti üksteisele vastukäivate muutuste suvalisele iseloomule Hiina ajaloos - tegu on üpris tundliku teema ja erandliku käsitlusviisiga sealses filmikunstis.

Treiler:



DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

„Kodu”

Home, Lõuna-Korea

Režissöör Kim Jong-woo

Rahvusvaheline esilinastus

Harva, kui verinoorel lavastajal õnnestub sügavuti sisse elada lapse maailma. „Kodu” autoril on see õnnestunud. Lugu üksi jäänud 12-aastasest poisist, kes igatseb üle kõige maailmas kodu ja sellega kaasneva inimliku soojuse järele. Film, mis kriibib hinge.

Treiler:



„Ülestõusmine”

Resurrection, Belgia

Režissöör Kristof Hoornaert

Rahvusvaheline esilinastus

Noormees tapab metsas teadmata põhjusel oma kaaslase ja satub põgenedes erakliku vanamehe juurde. Flandriast pärit režissööri film on intrigeeriv vastus maailmas vohavale vägivallale. Ajatu mõistujutt, mis mõjub väga nüüdisaegselt. Autor on enesele juba nime teinud lühifilmidega, mida on näidatud paljudel nimekatel festivalidel, sealhulgas PÖFFi alafestivalil „Sleepwalkers”.

Treiler:



„Leitsak pärast vihma”

El calor después de la lluvia, Costa Rica

Režissöör Cristóbal Serrá Jorquera

Rahvusvaheline esilinastus

Lausa erakordne, kuidas meeslavastaja avab siin naise hingeelu ja näitab tema tundemaailma. 30-aastane Julia üritab taastada emotsionaalset tasakaalu pärast ebaõnnestunud kooselu ja nurisünnitust. Lihtne ja väga loomulik, justkui voolav eneseotsingu lugu mitte väga tavapärasest filmiriigist. Suurepärane roll Milena Picadolt.



„Abielu”

Martesa, Kosovo

Režissöör Blerta Zeqiri

Maailma esilinastus

Kosovo sõjast on kuulnud ilmselt kõik, aga Kosovo filmikunstist? Bekim ja Anita hakkavad abielluma, kui ootamatult ilmub välja Bekimi parim sõber Nol. See on tugev draama, mille keskmes on ebatraditsiooniline armastuskolmnurk. Naislavastaja Blerta Zeqiri lühifilm „Tagasitulek” võitis mõni aasta tagasi ka nimeka Sundance´i festivali auhinna.