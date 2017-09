Muusikapäeva raames jõuavad Eesti muusikud teist korda välismaistele lavadele

Muusikapäeval astuvad võõrsil lavadele maailmalinnades resideerivad noored kodumaised muusikud. Sündmused saavad teoks koostöös kohalike saatkondade ja kultuuriseltsidega. "Muusikapäeva pidustusi on märgatud ka piiri taga ning on siiras rõõm, et see võimaldab meil juba teist aastat andekaid Eesti muusikuid ja kultuuri tutvustada ning kutsuda inimesi tasuta elavast muusikast osa saama," sõnas Muusikapäeva projektijuht Marili Jõgi.

Berliinis Studio Niculescus annavad kontserdi Eesti viiuldaja Robert Traksmann ja tšellist Johannes Välja. Traksmann õpib viiulit Berliinis Hanns Eisleri nimelises muusikakõrgkoolis ja Välja tšellot Müncheni muusika- ja teatrikõrgkoolis. Noortel muusikutel on kummalgi ette näidata mitmeid tunnustusi, konkursivõite ning soolosid professionaalsete orkestrite ees.

Välja sõnul on tähelepanuväärne, millises mastaabis Muusikapäeva tähistatakse ning see äratab ka välismaailmas Eesti muusikaelu vastu huvi. Loomulikult teeb minu jaoks selle kontserdi eriliseks ka asjaolu, et saan koos hea sõbraga esitada suurepäraseid teoseid ühes Euroopa kultuuripealinnas. Mida veel tahta?"

Londonis Eesti Majas rõõmustavad kohalikke muusikalise tervitusega Suurbritannias õppivad auhinnatud noored muusikud fagotimängija Tea Tuhkur, pianistid Sten Heinoja ja Ave Kruup ning viiuldaja Marike Kruup.

Suursuguses hoones Viinis, nüüdses muuseumis ja kunagises Mozarti residentsis Mozarthaus Viennas astub üles pianist Aleksandra Kamenskaja, kelle loomingus on erilisel kohal kammermuusika. Kamenskaja on Viini muusika- ja kunstiülikooli magistrant, kes on omandanud magistrikraadi cum laude ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Ivari Ilja ja Irina Zahharenkova juhendamisel.

Ameerikas Floridas Betsy South Beach Gallery’s musitseerib publikule viiuldaja Mari-Liis Päkk, keda saadab pianist Milana Strezeva. Philadelphia Temple'i ülikooli magister Päkk on esinenud solisti ja kammermuusikuna nii Euroopas, Ameerikas kui ka Kesk-Aasias. Eriline koht on tema interpretatsioonis kaasaegsel muusikal.

Norras Tønsbergi linnakese toomkirikus esineb juba nimekas muusik Aare-Paul Lattik. Lattik on Eesti üks väljapaistvamaid organiste, kes oma mitmekesises repertuaaris on pühendunud prantsuse orelimuusikale. Ta on muusikuna Norras tegutsenud juba aastaid ning soov ka Muusikapäeva puhul seal esineda tuli igati loomulikult.

Rahvusvahelise muusikapäeva kutsus 1975. aastal ellu viiuldaja Yehudi Menuhin. Aastast 2002 on Eesti Muusikanõukogu tähistanud seda Muusikapreemiate jagamisega, mida 2013. aastast saadab üle-eestiline tasuta kontsertide programm.