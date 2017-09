Vanemuine ja Sõltumatu Tantsu Lava toovad välja oma versioonid rännakutest

"Sajandi lugu" on 22 teatri ühiskingitus Eesti 100. sünnipäevaks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Septembrikuine lavastus tõukub 1920-1930 aastatest ning selle loomiseks viis loos kokku Vanemuise ja Sõltumatu Tantsu Lava. Kaks aastat kestnud ettevalmistustöö päädis eile esietendusega Sõltumatu Tantsu Laval. Kuu lõpul jõuab esietenduseni projekti teine pool Vanemuises.

Vanemuise lavastaja Tiit Palu sõnul leidsid nad, et nii neile kui ka teatrivaatajale võib olla parem, kui me teeme kaks eraldi lavastust. "Paiknedes kahes eri linnas, omades üsna erinevaid kogemusi ja eesmärke, et on mõistlikum teha kaks eraldi lavastust, kus me ei pea teineteisele kuidagi takistuseks olema."

Sõltumatu Tantsu Lava juhi Triinu Aroni arvates saavad need kaks lavastust olema publikule päris põnevad. "Kuidas sama lähteülesannet lahendavad Eesti teatrimaastiku kahes äärmuses olevad teatrid."

Tallinna etendus kannab pealkirja "Rännakud. Tõotatud maa", ning selle autor ja esitaja on koreograaf Kadri Noormets. "Ma olin küsimuse ees, kas kinkida taasjutustatud lugu või kinkida Eestile detail, mis on täiesti unustatud või kahe silma vahele jäänud," ütles Noormets, lisades, et see detail on ligi 3400 eestlase prii ühe otsa piletiga väljaränne Brasiiliasse kui tõotatud maale.

Vanemuise "Rännakute" versioon kannab alapealkirja "Maarjamaa Laulud", mis on inspireeritud Henrik Visnapuu luulekogu pealkirjast. "Ta räägib keelest, mis on meile antud, mis on meie suhtlusvahend, mis meid mõnikord natuke alt veab ning mis on siiski ainus võimalus ennast iseendale nii kõnes kui mõtetes arusaadavaks teha."

Lisaks pealkirjale seob lavastused ühte ka veebiplatvorm Rändomoonium, kus esindatud on mõlema lavastuse autoripositsioonid. Septembri lõpul on võimalik mõlemaid lavastusi üksteise järel vaadata Tartus Sadamateatris ja Vanemuise väikeses majas.