Kristiina Poska: ma tunnen igapäevasest ooperist puudust

Kristiina Poskat pole dirigenditöö veel väga palju Eestisse toonud. Berliini Komische Operaga ta enam seotud ei ole ja on seetõttu ooperist isegi puudust hakanud tundma, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tegemist on maailma hõivatuima naisdirigendiga ja tööpuudust tal mõistagi pole.

"Ütleme nii, et tööd on endiselt palju, aga kuna ma enam ooperiteatris ei tööta, siis on oopereid jäänud natuke vähemaks," sõnas Poska ja tõdes, et selle võrra on rohkem sümfooniakontserte. "Ma pean ütlema, et ma tunnen igapäevasest ooperist puudust, aga mul on ka palju ooperiprojekte tulemas, nii et kõik on hästi."

Eestis dirigeerimine on Poskale väga oluline ja ta tunneb end siin teistmoodi. "Eestis on hoopis teine tunne tõesti, sest töötades Eesti muusikutega Eesti publiku jaoks on emotsionaalne väärtus palju suurem," tõdes ta ja kinnitas, et selles mõttes on need kontserdid tema jaoks väga tähtsad.

21. septembril on kontsert Pärnus, 22. septembril Tallinnas Estonia kontserdisaalis ja 23. septembril Vanemuises.