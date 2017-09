Banksy Liverpooli seinamaalingute hind küündis üle kolme miljoni

Kuulsaim neist on "Liverpool Rat" (12m x 6m), aga lisaks osteti veel "Love Rat", "Never Liked The Beatles", "Secured" ja "Love Plane", vahendab The Guardian.

Tööd sai endale ostja Katarist, kes soovis jääda anonüümseks.

Enamik seinamaale on kantud krohvile ja need kooritakse töid vigastamata maha, kaetakse lakiga nii et neid saaks transportida.