Arvustus. Kitsas ja žantritruu kättemaksufilm

Sotsiaalselt kihistunud Kopenhaageni hämaruses liikuv Taani potentsiaalne Oscari-kandidaat, krimidraama "Kättemaksu hind" jälgib ennast edukaks arstiks töötanud Zaidi (Dar Salim) reaktsiooni oma venna mõrvale. Pealkirja peegeldades areneb film õigluse taotlemise teekonnast kättemaksu looks, saades žanriliselt inspiratsiooni just kättemaksufilmidest. Vormudes kättemaksu ettevalmistamise ja teostamise ümber, seob film kokku mõrva taustal oleva jõuguvägivalla ja kuritegevuse, oma kogukonnast eemaldunud Zaidi sotsiaalse tausta avamise, reetmise ja vendluse tähendused, sotsiaalse tõrjutuse temaatika ning kättemaksuhimu pimestava olemuse.

Need moodustavad peatselt koos oma naise Stinega (Stine Fischer Christensen) lapsevanemaks saava Zaidi ümber kaks ajendite kogumit, mille balansseerimisel suudab film küll leida oma fookuse, ent minetab sügavuse, jäädes temaatilistest ambitsioonidest hoolimata oma sõnumi poolest plakatlikuks žanrifilmiks.

Lugu keskendub kättemaksu järjest enesekontrolli murendavale olemusele ning käsitleb nimetatud teemasid lihtsustavalt, läbi vastanduste. Teisisõnu, värske režissöör Fenar Ahmad värvib kättemaksu motiive ja kulgu laia paletiga, samal ajal kui sotsiaalselt teravad teemad värvuvad mustvalgeteks. See väljendub kitsarinnalises suhtumises nii kõrvaltegelaste sotsiaalsesse tausta kui motiividesse. Süžee osas aga tähendab see järkjärgulist rohke vägivallana avalduva märuli kasvu, kui Zaid sukeldub sotsiaalse redeli kõrgustest järjest sügavamale allilma, samaaegselt oma minevikku paotades. Kuigi areng on Zaidi motiivide dünaamika taustal sidus, lõhestab see emotsionaalset kaasahaaravust ja konteksti mõjuvust.

Kontrastidele toetub ka filmi montaaž ja helikujundus. Montaaž muutub katkestuse motiivi järjepidevalt kasutades kiiresti ennast kordavaks, samal ajal kui helikujundus ekspluateerib madalaid noote pidevalt istmeid väristades. Need küll ühtivad filmi tonaalsusega, ent ei moodusta koos kohati eksperimenteerima eksiva kaameratööga stilistilist tervikut.

Just stilistilise ebakõla ning lahjaks jäävate mõttearenduste tõttu ei suuda "Kättemaksu hind" oma temaatilistest püüdlustest hoolimata küündida keskpärasest, ent hästi tehtud žanrifilmist kaugemale. Film jääb helkima Kopenhaageni pimedusse intrigeerivalt kokkupandud teemaplokiga, mis aga kahjuks sellise visualiseeringuna ei kutsu innukalt kaasa elama ega mõtlema.