Tristan Priimäe filmisoovitused: "Victoria ja Abdul", "Kingsman" ja "Mässaja rukkis"

"Victoria ja Abdul", režissöör Stephen Frears

"Räägib üsnagi hämarate dokumentide põhjal tõeseks peetavat lugu sellest, kuidas kuninganna Victoria 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku sõbrustas ühe india teenriga. Kui õukond oli tema ümber tekitanud hermeetilise mulli, siis tal oli vaja kedagi, kes räägiks temaga otse. /---/ See on väga puhas žanrifilm. Kui James Ivory lõpetas filmide tegemise ära, siis Frears on selle rolli, kuidas kuvada britilikkust maailmale, üle võtnud. Ameeriklastele hirmsasti meeldib see."

"Kingsman: Kuldne ring", režissöör Matthew Vaughn

"Kingsman on üks neist paljudest spioonidest, kes üritavad üksteise võidu maailma päästa. /---/ Päris okei. Esimene pool väga jõuline, kuskilt tulevad need nostalgiamarkerid liiga palju mängu. /---/ Huvitav on see, et sel aastal on superstaar selline salajane kantrimees nagu John Denver, kelle surmast saab sel aastal 20 aastat. Tema pärandi võttis üle selline firma nagu Kobalt Music mõned aastad tagasi, kelle eesmärgiks on litsentseerida lugusid Hollywoodi. Ja nüüd oleme näinud kuute erinevat John Denveri looga filmi, kus ei ole lihtsalt lugu kasutatud, vaid see on kirjutatud script´i sisse."

"Mässaja rukkis", režissöör Danny Strong

"Lugu sellest, kuidas noor Salinger kirjutas "Kuristiku rukkis"".

Priimägi rääkis ka uuest Katrin ja Andres Maimiku filmist "Minu näoga onu":

"Muusikakriitik, kes tahab olla tugev, aga ei tule välja. Seda nii omaenese tööalastes tõekspidamistes kui ka suhetes naistega. Tema ellu sekkub ühel hetkel jõuliselt, ootamatult tema isa, keda võiks võtta ka tema alateadvuse projektsioonina, kes on kõike seda, mida tema ei ole: kaootiline, tüütu, segadust tekitav."