Kinoliit ja kultuuriministeerium jõudsid kokkuleppele maksegraafikus

Kinoliidule eelmisel aastal tehtud auditist selgus, et osa loometoetustest on läinud loometegevuse toetamise asemel halduskulude katteks ehk raha kasutati valedel eesmärkidel. Pärast läbirääkimisi jõudsid Kinoliit ja kultuuriministeerium kokkuleppele maksegraafikus.

Kinoliit maksab kümne aasta jooksul tagasi pea 87 000 eurot ning saab samal ajal oma tegevust jätkata. Kinoliit oleks ideaalis maksnud tagasi osa kultuuriministeeriumile ja ning ülejäänud liidu liikmetele loometoetuste näol, see variant oleks nii rikkumise heastanud kui ka garanteerinud selle, et raha jõuaks sinna, kuhu see algselt mõeldud oli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seadus ütleb, et valesti kasutatud raha tuleb tagasi maksta, see on must-valgel ja seda pole mitmeti võimalik mõista," ütles kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Hillar Sein.

Kinoliidu peamine tuluallikas on Tallinna vanalinnas asuv kinomaja, mille suurimateks rentnikeks on hetkel kohvik Sinilind ja Eesti filmi instituut. Kuna leping Eesti filmi instituudiga oli aegunud, vaadati üle ka see.

"Lepingud EFI-ga, põhikoht kus raha säästa, maksavad oma küttearveid nüüd ise," ütles Kinoliidu juhatuse esimees Martti Helde.

Läbirääkimiste käigus jõudsid aga Kinoliit ja kultuuriministeerium ühiselt ka selleni, et Kinoliidu maja tuleks korrastada. Ministeerium ootab nüüd kinoliidupoolset konkreetset äriplaani.