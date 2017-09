Ilmus Eero Epneri kirjutatud Konrad Mägi elulooraamat

Raamatu väljaandjad ütlevad teose eessõnas, et ei seadnud eesmärgiks pakkuda Mägi loomingule uut kunstiteaduslikku tõlgendust, vaid kirjutada raamat, mida võiksid lugeda ka need, kes ise maalikunstist pigem eemal seisavad või kes ei ole siiani end Mägi loomingu austajaks pidanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellist asja nagu puhtalt Konrad Mägi ei ole olemas, ei ole puhtalt ka Konrad Mägi loomingut, sest alati tuleme me ise sellega kaasa ja oleneb hetkest, kas need asjad haagivad," ütles kunstnik Kaido Ole.

Mees lisas, et see ongi, mida ta raamatult ootab. "Mitte mingit ülemlaulu ja kinnitamist, et ta on geniaalne ja miks ta geniaalne on, selline manamine võtab võimaluse asja normaalselt vaadata. Eero pluss on, et ta suudab kirjutada ja rääkida asjadest niimoodi, et ma nagu näeksin neid esimest korda, et nad muutuvad loomulikuks, et nad on tähtsad ja loomulikud ühe korraga," lisas Ole.