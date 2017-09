NUKU teatri lavastus esietendub esmakordselt välismaal

"Bon Voyage ja teised valed" on iisraeli lavastaja ja nukunäitleja Yael Rasooly koostöölavastus NUKU teatriga. Lavastus põhineb iisraeli populaarse nüüdiskirjaniku Etgar Kereti neljal lühijutul ning on Rasooly tõlgendus tema töödest. "Tema töödest huvitasid mind eriti need, mis jäävad sürrealismi piirimaile. Kereti jutud on kafkalikud, lähevad reaalsusest kaugemale. Reaalsus on ka olemas, aga ta väänab ja muudab neid," sõnas Rasooly.

Teatri kunstiline juht Mirko Rajas sõnas, et esietendus festivalil on oluline sündmus nii NUKU-le kui ka kogu Eesti teatrikultuurile. "Loodud on uus sild. Maailma nukuteatrite festivali võib oma tähtsuse poolest võrrelda Avignoni festivaliga. Kõige suurem väärtus on muidugi see, et meil on võimalik luua sisulist kontakti ning tutvustada meie teatrit ja kultuuri laiemalt," kommenteeris Rajas.

"Bon Voyage ja teised valed" on sündinud mitme aasta jooksul ning kirjanik on vahepealseid versioone näinud. "Etgar Keret oli väga elevil ja leidis, et see on väga võimas tõlgendus tema töödest. Sest see ei püüdnud tema tööd illustreerida, vaid lõi omaenda maailma need justkui segunesid ja kohtusid samal paralleelil," kirjeldas Rasooly lavastuse sünnilugu.

Viimased kuus kuud on Rasooly koos oma meeskonnaga töötanud Tallinnas, kus koos Eesti trupiga sündis laupäeval esietenduv lavastus. Lavastuses mängivad Kaisa Selde, Katri Pekri ja Andres Roosileht. "Olen harjunud töötama hoopis teistsugustes tingimustes," kommenteeris Rasooly. "NUKU näitlejad on end etendajate ja loojatena tervenisti protsessile pühendanud ning lavastusele mitmel moel hinge andnud. Ja seda kohati ka välja mõelnud. Nad on ka tohutult töökad ja ülimalt täpsed," kiitis ta.

Prantsusmaal antakse kokku neli etendust kolm prantsuse ja üks inglise keeles. Võõrkeelsetes etendustes mängib ka lavastaja Yael Rasooly. Koduteatris etendatakse lavastust muidugi eesti keeles ning seda alates 29. septembrist.