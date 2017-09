Suri soulilegend Charles Bradley

"Teatame raske südamega, et lahkunud on Charles Bradley. Härra Bradley oli väga tänulik oma fännidele kogu selle armastuse eest ja me loodame, et tema sõnum armastusest jääb püsima. Aitäh kõigile teie palvete ja mõtete eest sellel raskel ajal," seisis Bradley Facebooki lehel avalikus posituses.

2016. aastal diagnoositi mehel maovähk. Aasta alguses alustas mees tuuri, kuid vähk naases ja levis maksa. Septembri alguses teatati mehe Facebooki lehel, et ta tühistab oma tulevased kontserdid.

"Ma armastan teid kõiki, kes aitasid minu unistustel täide minna. Kui ma tagasi tulen, teen ma seda võimsalt, koos jumala abiga. Jumala tahtel olen ma varsti tagasi," ütles Charles Bradley septembri alguses.

Bradley sündis Floridas 1948. aastal ja kolis lapsena New Yorki. Ta töötas poole kohaga muusikuna suurema osa elust. 1990ndate alguses tagasi New Yorki kolides alustas ta tööd James Browni jäljendajana, mees jäi silma plaadifirma Daptone Records esindajale Gabriel Rothile, kes teda produtsent Tom Brenneckile tutvustas.

2011. aastal avaldas Bradley oma debüütalbumi "No Time for Dreaming". "See võttis 62 aastat, et keegi mind avastaks, aga ma tänan jumalat. Mõned inimesed jäävad alatiseks leidmata," kommenteeris muusik toona.

Pärast debüütplaati avaldas mees veel kaks albumit - 2013. aastal "Victim of Love" ja 2016. aastal "Changes".