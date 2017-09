Matsalu festivali võitis Norra film "Kärnkonnalugu"

20.–24. septembril Lihulas, Haapsalus ja Noarootsis toimuv 15. Matsalu loodusfilmide festivalil valiti traditsiooniliselt rahvusvahelise žürii poolt välja eelmise aasta parimad loodusfilmid. Selle aasta Grand Prix võitis Norra film "Kärnkonnalugu", mille režissöör on Are Pilskog.

Žürii esimees Nick Upton oli õnnelik, et valikut teha oli nii raske, sest häid filme oli palju. "Väga palju häid filme on viimasel ajal tehtud just kategooriates, mis puudutavad inimese ja looduse omavahelist suhtlust ning tundub, et see tendents on andnud uut hingamist loodusfilmidele üleüldiselt. Head filmid tulevad meiega kaasa ka siis kui me oleme lahkunud kinosaalist ning panevad meid mõtlema oma koha üle siin maailmas. Selle aasta Grand Prix või peaauhinna võitnud film on just selline. See on lõbus ja meeleolukas film, mis näitab, kuidas kirg looduse vastu saab muuta palju ning panna aluse suurtele asjadele," sõnas Upton.

Iga aastaga populaarsemaks muutuval festivalil linastub tänavu ligi sada loodusfilmi kõikjalt maailmast, millest veerandsada osaleb rahvusvahelises võistlusprogrammis. Filmid võistlesid kategoorias Loodus ning Inimene ja Loodus.

Kõrges konkurentsis osales võistlusprogrammis ka üks Eesti film, "Armastuse maa", mille režissööriks on Liivo Niglas. Eesti film sai pärjatud ka Inimene ja loodus kategooria I preemiaga.

Juubelihõngulise 15. Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Silvia Lotman kinnitas, et festival on rahvusvaheliste filmitegijate poolt hästi vastu võetud. "Sel aastal laekus meile üle 700 filmi, millest valisime festivalile ligi sada parimat. See näitab, kui suur on huvi festivali vastu just rahvusvahelisel tasemel ning kui kõrgekvaliteedilisi filme on meil võimalik nii festivali kõrvalprogrammidesse kui võistlusprogrammi valida. Lisaks on hea meel näha siin Lihulas kohapeal kümneid filmitegijaid üle maailma, kes on tulnud ise oma filme tutvustama või lihtsalt festivalimelu nautima," ütles ta.

Festivali žürii otsustas välja anda filmifestivali preemiad alljärgnevalt:

1) Parim operaatoritöö

kategoorias Loodus filmile "KANAARI SAARED", Austria, operaatorid Michael Schlamberger, Pedro Felipe Acosta, Mario Cater, Rafa Herrero Massieu, Jiri Petr

kategoorias Inimene ja loodus filmile "TUULEMAA", Ühendkuningriik, operaator Theo Ribeiro

2) Parim režii

kategoorias Loodus filmile "LEMMING – PÕHJALA VÄIKE VÄGILANE", Saksamaa, Rootsi, Ungari, režissöör Zoltan Török

kategoorias Inimene ja loodus filmile "KÄRNKONNALUGU", Norra, režissöör Are Pilskog

3) Žürii eriauhind

kategoorias Loodus filmile "KALJUDAMAAN – LÕUNA-AAFRIKA ELUKUNSTNIK", Saksamaa, režissöör Marlen Hundertmark

kategoorias Loodus filmile "NOORDERPLANTSOEN", Holland, režissöör Hilco Jansma

kategoorias Inimene ja loodus filmile "HINGE PORTREED", Brasiilia, režissöör Leo Bello

kategoorias Inimene ja loodus filmile "SÜÜDI, MINA?", Norra, režissöör Sigbjørn Holte

4) I preemia

kategoorias Loodus filmile "MEGETI – AAFRIKA KADUNUD HUNT", Saksamaa, režissöör Yann Sochaczewski

kategoorias Inimene ja loodus filmile "ARMASTUSE MAA", Eesti, režissöör Liivo Niglas

5) Festivali peapreemia, Grand Prix, võitjaks tunnistada film "KÄRNKONNALUGU", Norra, režissöör Are Pilskog

Grand Prix võitnud filmi autor Are Pilskog Autor: Pressimaterjalid

Matsalu loodusfilmide festivali viimane, pühapäevane päev on Lihulas traditsiooniliselt pühendatud võidufilmidele ning annab võimaluse neile, kes varem kohale jõudnud ei ole, saada osa festivali parimatest linastustest.