Hangzhous värskendati Eesti ja Hiina kultuurikoostööd

Hiina kultuuriminister võttis vastu kutse külastada tuleval aastal Saaremaa ooperipäevi, kui festivalil astub külalisetendustega üles Shanghai ooperiteater.

Eesti ja Hiina kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö alusleping kehtib juba 1993. aastast. Ministeeriumide uuendatud koostööprogramm allkirjastati III Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kultuurifoorumil Hangzhous, kuhu saabuti Hiina Rahvavabariigi kultuuriministri Luo Shugangi kutsel. Samas toimus Hiina ning Kesk- ja Ida Euroopa koostööformaadi EL 16+1 kultuuriministrite kohtumine.

Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene ütles, et koostööprogrammi uuendamine toob mõndagi uut ka sisulisse koostöösse riikide vahel. "Näiteks on lisandunud artikkel, mis käsitleb eri valdkondade ekspertide osalemist peamiselt Hiinas toimuvatel õppereisidel, aga ka osalemist kunsti- ja tantsulaagrites ning foorumitel. See on olnud Hiina soov. Hiina on valmis seda suures osas ka rahastama ja Eesti on sellistest võimalustest mõistagi huvitatud," rääkis Nõgene.

Eesti ja Hiina senine kultuurikoostöö on viimastel aastatel üha tihenenud. Kultuurikoostöö ere näide on 2018. aasta Saaremaa ooperipäevad, millel annab külalisetendusi Shanghai ooperiteater. Paarisaja inimese lennukitega kohaletoomise ning dekoratsioonide meretranspordi eest tasuvad Shanghai linn ja Hiina kultuurifond.

Kantsler Nõgene lisas, et Hiina huvi koostöö vastu Eestiga on loomulik, sest euroopalikkus pakub kiiresti arenevas Hiinas väga suurt huvi. "Eestil on võimekus pakkuda Hiina publikule tipptasemel kollektiive. Tänu sellele lepingule saab oktoobris reaalsuseks näiteks Eesti Kontserdi kolmeaastane koostöölepe Aasia ühe olulisema kunstide festivali, Shanghai Arts Festivaliga. Ja ka vastupidi, Shanghai ooperiteatri saabumine tuleva aasta Saaremaa ooperipäevadele oleks küsitav, kui puuduks ametlik diplomaatiline koostööleping. Hiina ning kogu Aasia regioon on suur ja atraktiivne ja koostööd selle piirkonnaga soovib terve maailm," selgitas Nõgene.

Eestil on ühtekokku poolsada kultuurikoostöölepet ja ühist programmi riikidega üle maailma. Lisaks osaleb Eesti rohkem kui 15 rahvusvahelises organisatsioonis, foorumis või koostööprogrammis.