Algab 12. Disainiöö

Festivali kava on väga mitmekülgne, võimaldades osa saada loengutest disainiseminaril "Disaini Kultuur", töötubadest, näitustest, heategevuslikust Disainioksjonist, Disainitänavast, moeesitlustest jpm. "Loodame aktiivset osavõttu ja et festivali külastajad kogeksid palju eriilmelist, mis võimaldaks neil oma disainialaseid teadmisi uuendada,” rääkis Disainiöö peakorraldaja, Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova.

Disainiöö eelprogrammi raames on 18. septembrist alates Solarise keskuses avatud Disainiöö oksjoni näitus.

Avapäeva sisustab Valhalla Living Concept Store, mis võimaldab küsida nõu professionaalselt sisearhitektilt.

Uksed avab ka Reet Ausi stuudio ning kunstnik Youngarlicu näitus/pop-up kodu nimega "Kodu on seal, kus kunst on".

Disainiöö avapäeva avatakse ka multimeediaetendusega installatsioon "Tsooni hõng", mille autorid on kunstnik Raoul Kurvitz ja skulptor Jass Kaselaan koostöös Leedu kunstnike ja TTÜ arhitektuuriüliõpilastega.

Installatsioon käsitleb mahajäetud tööstuspärandile uue tähenduse ja tähtsuse andmist ning on esimene samm laiemast projektist, mille raames kavandatakse Ida-Viru tööstuspärandi keskele kogu Baltikumis ja Põhjamaades ainulaadset kunstiteemaparki.

Ettevõtmise idee on inspireeritud Andrei Tarkovski filmist "Stalker", mis on filmitud Eestis ning mille tegevustik toimub valdavalt "Tsooniks" nimetatavas keskkonnas.

"Just kunstnikud on alati olnud need "stalkerid", kes hüljatud ja kardetud aladel esimesena tegutsevad – seejärel tulevad kinnisvaraarendajad, elavneb turism kogu piirkonnas ning järgneb ehk ka majanduslik õitseng – siis on aga "stalkerid" siirdunud juba muudesse kohtadesse,“ selgitas Raoul Kurvitz.

