Keelesäuts. Kaudu tagasi!

"Palun teha pai ühele nurka surutud sõnale. See sõna on kaudu. On veider kuulata, et internet levib üle õhu jms." Niisuguse palve leidsin "Keelesäutsu" kommentaarikastist. Kirjutajal on tuline õigus kaudu-sõna rehabiliteerimist ehk selle sõna hea nime ja koha taastamist soovida.

Heilika Mäekivi oma artiklis juhtis juba mõni aasta tagasi tähelepanu sellele, et on hakanud levima sõnade läbi ja üle kasutamine eessõnadena seal, kus õigem oleks moodustada lause tagasõna kaudu abil. Heilika Mäekivi näeb siin inglise keele mõju.

Interneti levimisest üle õhu oli juba juttu, vahel minnakse New Yorki üle Helsingi, tänapäeval on kõik ühenduses läbi interneti. Üle ja läbi on õige kasutada siis, kui soovitakse väljendada avausest või ruumist läbiminekut või millegi kohal kulgevat liikumist. Lennuk lendas üle Soome lahe, kodutee viis läbi metsa.

Aga sõna kaudu ei maksa prügikasti visata. Internet levib õhu kaudu, läheme New Yorki Helsingi kaudu, puuviljad jõuavad Hispaaniast Tallinna Saksamaa kaudu, hinga suu kaudu jne. Eesti Keele Instituudi „Keelenõuvaka“ lehel on teade: "Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame meile helistada või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri." Minu arvates on see hea mõte.