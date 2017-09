ERR lööb kaasa sügisesel suurkontserdil

On teada, et Järvit ja Hampsonit seob pikk muusikaline tutvus, mis sai alguse 1985. aastal Edinburghi muusikafestivalil ja on läbi kolme aastakümne neid ikka ja jälle kokku toonud. Oma roll nende koostöö elavnemises on USA-s tegutseval filmirežissööril Jason Starril, kelle arvukates Mahleri-ainelistes filmides figureerivad nii Hampsoni kui ka Järvi nimed. 2011. aastal valminud dokumentaali "Of Love, Death and Beyond – Exploring Mahler’s "Resurrection"" on näidanud ka ETV. Mõlemad muusikatipud olid kaastegevad ka Šveitsis 2012. aastal salvestatud Mahleri ja Straussi kavas ning 2014. aastal valminud filmis "Everywhere and Forever – Mahler's Song of the Earth". Eelnevat arvestades on nende kolme muusikaline mõttekaaslus Tallinnas esitava kava ja telesalvestuse sünni oluliseks mootoriks.

Jason Starr, kes on Eestis filmimas juba kolmandat korda, hindab koostööd ERR-i meeskonnaga kõrgelt. 2007. aastal jäädvustati Neeme Järvi juubelikontsert ja 2009. aastal Tobiase oratoorium "Joonase lähetamine", millest valminud DVD on viinud sõnumi Eesti muusikaklassika suurteosest laia ilma. Eelolev kontsert salvestatakse samuti Eesti ja USA ühendatud jõududega, juba järgi proovitud mudelit rakendades. Eesti Rahvusringhäälingu panus on salvestustehnika ja –meeskond, valdav osa operaatoritest, helirežissöör Tanel Klesment (Audio Maja), valgus – René Jõhve & Cuu Club. Produktsiooni tehnikajuht on Risto Sirts, produtsent Helen Valkna, kellele koostöö Jason Starriga on samuti juba kolmas. USA-st kaasa tulevas meeskonnas on juhtoperaator, tehniline konsultant ja režissööri abid. Lisaks kontsertvõttele valmib 2018. aasta sügiseks ka Starri järgmine Mahleri-film, milles Tallinnas salvestatud muusikal on kandev roll. Nii kontsert kui ka dokumentaal lähevad rahvusvahelisse telelevisse ja ilmuvad DVD-l, mille väljaandja on Video Artists International (USA)

ETV peatoimetaja Heidi Pruuli sõnul võib sellise kõrgetasemelise koostöö üle vaid rõõmu tunda. "Teades Jason Starri tööde kunstilist taset ja tema ülimat põhjalikkust kõigis väiksemateski detailides ning head kontakti nii esitajate kui ka oma salvestusmeeskonnaga, on õnnestumise protsent kõrge. Võita on sellistest projektidest kõigil osalejatel, tööprotsessist tulemuseni välja. Mul on hea meel, et ERSO seab endale kõrgeid eesmärke ja on valmis nende nimel pingutama. Rääkimata oma telekolleegidest, kelle võimekus ja oskused on igati rahvusvahelisel tasemel – peaasi, et oleks piisavalt rakendust ja väljundeid," lisab Pruuli.

Kontsertsalvestust "Järvi & Hampson. Varane Mahler" on plaanis esitleda 2018. aastal veebruaris Berliinis IMZ Avant Premierè'il, ETV loodab selle oma vaatajateni tuua aastavahetusel.