Graafik Lembit Lõhmuse loominguga on kokku puutunud ilmselt iga eestlane, seda ise teadvustamata. Eesti euromündi reversi ja loendamatute postmarkide autor saab 25. septembril 70, ent on töiselt tegus ja tippvormis ning loodab, et parim taies on veel tegemata.