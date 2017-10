Video. Leonhard Lapin: inimene ei loo ruumi. Ruum oli juba enne inimest

Lapin alustas käibetõe "Loodus ei salli tühja kohta" purustamisega.

"Kõik looduse erinevad protsessid ja vormid sünnivad tühjusest," ütles Lapin. "Loodus on tühjuse looming."

Lapin lisas, et talle on tühjuse teema alati südamelähedane olnud ja Eestis on ta väheseid, kes sellega tegelenud on, ehkki maailmas on teema õhus juba paar tuhat aastat.

"Kohtan avalikus meedias tihti valeväidet, et inimene loob ruumi. Tegelikult on ruum juba enne inimest ja enne päikesesüsteemi," rääkis Lapin.

Kuulake ja vaadake loengut videost:

Loengusari ELAV RUUM 2017

Pealkirjad on esialgsed. Kultuuriportaal kannab loengusarja üle.

27.09. Leonhard Lapin, arhitekt ja kunstnik

04.10. Mart Kalm, arhitektuuriajaloolane. „EW aegse moodsa Eesti ehitamine“

08.11. Henry Kuningas, arhitektuuriajaloolane „Eesti tööstusarhitektuur ja selle taaselustamine“

22.11. Jüri Kuuskemaa, kunstiajaloolane „Koduarheoloogia: barokkbarakk Haapsalus“

29.11. Anu Puustinen, arhitekt (inglise keeles)

06.12. Leele Välja, muinsuskaitsja „Eesti puitarhitektuur“

Kõik loengud algavad kell 18 ja kestavad umbes poolteist tundi.