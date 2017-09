Supernova kinoülikoolis tutvustatakse Moldova kinokunsti

Seansile järgneb lühike ülevaade Moldova filmitööstuse hetkeseisust ning Moldova veinide degustatsioon. Seanss algab kell 18.00 ja on tasuta.

Filmiõhtu on osa Moldova Rahvusliku Filmikeskuse esindaja Alina Rusu kahepäevasest visiidist Eestisse. Koostöös Moldova Suursaatkonnaga on eesmärgiks tutvustada Moldova filme Eesti publikule ning näha lähemalt Eesti filmitegelikkust.

Rusu tutvub nii Eesti Filmiarhiivis kui Eesti Filmimuuseumis Eesti filmipärandi säilitamise ja vahendamise erinevate tahkudega. Samuti on kavas kohtumised Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis ja ka Eesti Filmi Instituudis.

Käik Eestisse on osa suuremast projektist, mille raames on käidud juba Türgis, Rumeenias ja Ukrainas. Alina Rusu Moldova Rahvuslikust Filmikeskusest sõnas, et Eesti filmitööstuse areng ja kuuldused PÖFF'ist on ka Moldovasse jõudnud. "Visiidi käigus püüame leida kokkupuutepunkte ja koostöövõimalusi nii Moldova filmide kui ka potentsiaalsete Moldova filmiüliõpilaste osas."

Edith Sepp Eesti Filmi Instituudist kinnitas, et Moldova Filmikeskuse ja Eesti Filmiinstituudi vahel on lähitulevikus plaan sõlmida instituutide vaheline koostöökokkulepe. "Selle raames plaanitakse Eestis korraldada Moldova filmi päevad ja viia Eesti filmid Moldovasse."