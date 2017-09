Raoul Kurvitz projektist "Tsoon": tahame kujundada post-industriaalse teemapargi

"Meil on nimelt terve meeskonnaga seitsmendat aastat ettevalmistamisel päris pompoosne projekt "Tsoon", selle käigus me kavatseme tutvustada ja hõivata kõige karmimat sorti post-industriaalseid keskkondi," selgitas Kurvitz ja lisas, et projekti eesmärgiks on kutsuda Eestisse kunstnikke ja teoreetikuid üle maailma. "Lõpptulemusena kujundame teemapargi, mis on avatud turistidele, perekondadele, kellele iganes."

Kunstnik Raoul Kurvitza sõnul on Disainiöö raames nähtav "Tsooni hõng" vaid tiiser sellele suurele projektile, mis mingis mõttes lähtub Andrei Tarkovski filmist "Stalker". "Ma mäletan, kui see film tuli, siis ma olin selle suur fänn ning inimesed, kes seda näinud on, mäletavad kindlasti seda õhustikku, mis oli piirkonnas nimega Tsoon."

"Väga kurb on vaadata inimesi, kes elavad selle mahajäetud ja hüljatud keskkonnas, nad kõik loodavad paremat, kuid kummalisel kombel ei taha nad sealt ka ära minna," nentis ta ja tõi välja, et kui inimene on ikka kusagil olnud ja kasvanud, siis sa ei taha sealt ära minna. "Meie projekt annab ka nende elule edasise perspektiivi."

