Kirjanike liidu esimehed. Karl Martin Sinijärv: Eesti kirjandus on armas, kuigi vahel hammustab ka

Sinijärv märkis, et Eesti kirjandus on üsna mitmesajajalgne ja hästi vana, aga täiesti elus loom.

"Minu meelest üsna armas, kuigi vahel hammustab ka."

Mari Klein sõnas, et kirjaniku palga sisseseadmine Eestis on just Sinijärve töö tulemus.

"Eks mõnele tundus see mõte alguses väga veider, aga mul on tunne, et normaalsete asjadega harjuvad inimesed üldiselt kiiresti ja mõne aja pärast ei saa arugi, kuidas üldse teistmoodi võimalik oli," ütles Sinijärv.

