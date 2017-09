Joseph Razingeri preemia määrati helilooja Arvo Pärdile

Mõnikord on tahtmine hüüda Lennart Meri kombel „Tule taevas appi!“. Üksjagu ju elatud ja üht-teist ka juba nähtud ja kogetud, et millelegi ehmatavale emotsionaalselt reageerida. Aga seekord leidis pilk kivi, millele komistamise ja kukkumise vältimiseks tahan oma ahhetamisega tähelepanu juhtida.

Katastroofi- ja maailmalõpuflimide arv on eriti kasvanud pärast sajandivahetust. Filmiuurija Zian Zhang leiab, et aastaks 2013 oli maailmalõputeemalisi filme toodetud rohkem kui eelmisel sajandil kokku. See võib ju nii olla, ammendavat filmide nimekirja pole ju veel keegi kokku pannud.

Uus plaat Avoid Dave "Up against the glass" (Solidsound) 6/ 10

Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna õppejõud ja doktorandid leiavad, et haridusministri otsus sulgeda kunstiakadeemias arhitektuuri ja ehituse doktoriõppekava, on ennatlik ning selle taastamine on kulukas ja aeganõudev protsess.

Tiina Kirss (snd 1957) on väliseesti päritolu kirjandusteadlane. Sündinud USA-s ja töötanud vahepeal ka Kanadas, Toronto ülikoolis, elab ta püsivalt Eestis alates 2006. aastast, mil tuli Tartu Ülikooli eesti kirjanduse professoriks. Praegusel semestril jagab ta oma tööaega Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tartu Ülikooli vahel. Tiina Kirsi uurimistegevuses kerkivad esile kolm valdkonda: mälu- ja eluloouurimus, feministlik või soouurimus ning „puhas kirjandus” ennekõike ajalooromaani vormis. Viimasest on tema keskne uurimisobjekt olnud Jaan Kross. 60. sünnipäeva puhul vestles Tiina Kirsiga Johanna Ross.

Tunnustus läks inimestele, kelle tegevuse ulatus on laienenud ning ulatub ka väljaspoole religioosset ranget konteksti, hõlmates sealhulgas ka kunsti nagu sügava religioosse inspiratsiooniga muusika, mille elavaks näiteks on Arvo Pärdi looming.

26. septembril tegi Püha Tool teatavaks, et Joseph Razingeri fondi käesoleva aasta preemia saajad on teoloogid Theodor Dieter ja Karl-Heinz Menkel ning helilooja Arvo Pärt Eestist. Preemiad antakse pidulikult üle 18. novembril Vatikanis.

